Кудрявцев вернулся в «Динамо», контракт – до конца сезона
Павел Кудрявцев возвращается в московское «Динамо».
Павел Кудрявцев вернулся в московское «Динамо».
Нападающий подписал односторонний контракт с клубом до конца сезона.
В прошлом сезоне форвард набрал 24 (11+13) очка в 57 матчах Фонбет чемпионата КХЛ за «Динамо». В плей-офф Кубка Гагарина он отметился 5 (3+2) баллами в 17 играх.
В межсезонье Павел Кудрявцев перешел в «Сочи», но клуб расторг с ним контракт до старта сезона-2025/26.
Сушко об отказе «Сочи» от Кудрявцева: «Динамо» своих не бросает. Павел принес нам пользу, мы подставим ему плечо»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Динамо»
