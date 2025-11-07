Кудрявцев вернулся в «Динамо», контракт – до конца сезона

Павел Кудрявцев возвращается в московское «Динамо».

Павел Кудрявцев вернулся в московское «Динамо».

Нападающий подписал односторонний контракт с клубом до конца сезона.

В прошлом сезоне форвард набрал 24 (11+13) очка в 57 матчах Фонбет чемпионата КХЛ за «Динамо». В плей-офф Кубка Гагарина он отметился 5 (3+2) баллами в 17 играх.

В межсезонье Павел Кудрявцев перешел в «Сочи», но клуб расторг с ним контракт до старта сезона-2025/26.

Сушко об отказе «Сочи» от Кудрявцева: «Динамо» своих не бросает. Павел принес нам пользу, мы подставим ему плечо»