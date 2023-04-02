Куликов об «Анахайме»: «Иногда было ощущение, что играют кто в лес, кто по дрова. Форварды могли убежать в нападение и в защите не отработать»

сообщил, что в «Анахайме» было тяжело играть в защите.

3 марта клуб обменял игрока в «Питтсбург».

– Работа защитников во многом зависит от того, насколько им помогают нападающие. Как с этим обстояли дела в « »?

– Я отыграл там целый год и могу сказать, что приходилось трудно. Иногда было ощущение, что играют кто в лес, кто по дрова. Нападающие могли убежать в нападение и в защите не отработать.

Порой просто не понимал, что происходит. Надо было всегда быть начеку. В общем, было тяжело играть в защите, – сказал защитник « ».