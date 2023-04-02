Куликов об «Анахайме»: «Иногда было ощущение, что играют кто в лес, кто по дрова. Форварды могли убежать в нападение и в защите не отработать»

Теги Питтсбург Анахайм НХЛ Дмитрий Куликов Матч ТВ Хоккей

Дмитрий Куликов сообщил, что в «Анахайме» было тяжело играть в защите.

3 марта клуб обменял игрока в «Питтсбург».

– Работа защитников во многом зависит от того, насколько им помогают нападающие. Как с этим обстояли дела в «Анахайме»?

– Я отыграл там целый год и могу сказать, что приходилось трудно. Иногда было ощущение, что играют кто в лес, кто по дрова. Нападающие могли убежать в нападение и в защите не отработать.

Порой просто не понимал, что происходит. Надо было всегда быть начеку. В общем, было тяжело играть в защите, – сказал защитник «Питтсбурга».

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Einfach Safari
да утята просто танкуют: взяли зеграсса, мактавиша, дрисдейла, зеллвегера, минтюкова и нацелились на бедарда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий