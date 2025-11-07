  • Спортс
Каменский о 900-й шайбе Овечкина: «Мировое достижение. Радует, что российский хоккеист сделал такой рекорд в НХЛ. Гордимся»

Валерий Каменский оценил 900-й гол Александра Овечкина в регулярках НХЛ.

Олимпийский чемпион Валерий Каменский высказался о 900-й шайбе форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

Капитан «Кэпиталс» забил 900-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Сент-Луиса» (6:1).

– Мировое достижение. И радует, что наш российский хоккеист сделал такой рекорд в НХЛ. Гордимся, поздравляем и желаем, чтобы он дольше играл в хоккей, радовал наших болельщиков.

– Многие задаются вопросом, способен ли он пробить отметку в 1000 голов. По силам?

– А зачем? Пусть играет дольше. Он уже звезда, легенда, рекордсмен и вообще великий игрок, россиянин – это уже радует. Сколько забьет – столько забьет. Все его новые шайбы будут рекордными, – считает Каменский.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
