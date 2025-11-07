Морозов о судьях КХЛ: «Хоккей сейчас намного быстрее, динамичнее, решения надо принимать в доли секунды. Есть небольшие помарки, но ребята стараются и растут»
Алексей Морозов оценил судейство в КХЛ.
Президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов высказался о работе судей в лиге.
«Все хорошо, работаем. У некоторых бывают ошибки какие-то, но все это разбирается, ребята ошибки исправляют. Ведется тщательная работа по судейскому направлению.
Надо понимать, что хоккей сейчас намного быстрее, динамичнее, и решения надо принимать в доли секунды. Есть небольшие помарки, но ребята стараются и растут. Их [помарки] пытаемся исправить», – сказал Морозов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
