Морозов о судьях КХЛ: «Хоккей сейчас намного быстрее, динамичнее, решения надо принимать в доли секунды. Есть небольшие помарки, но ребята стараются и растут»

Алексей Морозов оценил судейство в КХЛ.

Президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов высказался о работе судей в лиге.

«Все хорошо, работаем. У некоторых бывают ошибки какие-то, но все это разбирается, ребята ошибки исправляют. Ведется тщательная работа по судейскому направлению.

Надо понимать, что хоккей сейчас намного быстрее, динамичнее, и решения надо принимать в доли секунды. Есть небольшие помарки, но ребята стараются и растут. Их [помарки] пытаемся исправить», – сказал Морозов.