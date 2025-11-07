Симашев о вечеринке «Юты» на Хэллоуин: «Я был Люк Скайуокер из «Звездных войн». Один игрок оформил дом, заказал хостес. Как в американских фильмах: красные стаканчики, бир-понг – все было»

Дмитрий Симашев рассказал о своем костюме на Хэллоуин.

Защитник «Юты» Дмитрий Симашев высказался о вечеринке в честь Хэллоуина.

– У вас была вечеринка в честь Хэллоуина. Какой у вас был костюм?

– Я был Люк Скайуокер из «Звездных войн». Жалко, не сфоткался, но костюм и меч были очень прикольные.

– Командные мероприятия в НХЛ и КХЛ отличаются?

– В КХЛ они тоже есть, просто выглядят по-другому. У нас Хэллоуин был у одного игрока дома – все было организовано очень здорово. Он заказал хостес, полностью оформил дом. Прям как в американских фильмах: красные стаканчики, бир-понг – все это было.

Плюс командные ужины – почти на каждом выезде: иногда идем по отдельности, иногда большой компанией, сидим, общаемся, – сказал Симашев.