Бобровский отразил 24 из 26 бросков «Лос-Анджелеса», победа – 7-я в 11 играх в сезоне (88,7% сэйвов, КН 2,74)

Сергей Бобровский отразил 24 из 26 бросков «Лос-Анджелеса», победа – 7-я в сезоне.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом » (5:2).

37-летний россиянин отразил 24 из 26 бросков «Кингс» и записал в актив 7-ю победу в 11 играх в сезоне (88,7% сэйвов, коэффициент надежности 2,74).