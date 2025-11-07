  • Спортс
Бобровский отразил 24 из 26 бросков «Лос-Анджелеса», победа – 7-я в 11 играх в сезоне (88,7% сэйвов, КН 2,74)

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (5:2). 

37-летний россиянин отразил 24 из 26 бросков «Кингс» и записал в актив 7-ю победу в 11 играх в сезоне (88,7% сэйвов, коэффициент надежности 2,74). 

