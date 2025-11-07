Агентство Winners о контракте Кравцова с «Трактором»: «Виталий уже прибыл в Россию. Ведем обсуждение условий и сроков соглашения»

Виталий Кравцов прибыл в Россию.

Агентство Winners прокомментировало ситуацию с контрактом нападающиего Виталия Кравцова.

Ранее стало известно, что Кравцов прошел через драфт отказов – «Ванкувер» расторг с ним контракт. 25-летний форвард перешел в «Кэнакс» в межсезонье из «Трактора ».

В нынешнем сезоне Кравцов провел 10 игр в АХЛ за «Эбботсфорд» и набрал 4 (1+3) балла. В прошлом сезоне Кравцов набрал 58 (27+31) очков в 66 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ. В плей-офф добавил 7 (6+1) очков в 19 играх. Права на форварда в КХЛ принадлежат «Трактору».

«Получаем много вопросов по поводу Виталия Кравцова и его контракта с «Трактором».

Хотим сообщить, что Виталий уже прибыл в Россию – на данный момент мы ведем обсуждение условий и сроков соглашения. В ближайшее время надеемся вернуться к вам с новостями», – говорится в заявлении агентства Winners.

