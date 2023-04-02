Скворцов о том, что поведение Радулова считают хамским: «Что-то не вижу очереди желающих проучить его на льду»
Роман Скворцов высказался о поведении Александра Радулова в плей-офф.
– Много обсуждают поведение Александра Радулова. Кто-то считает его слишком эмоциональным и даже хамским. Как вы к его поведению в плей-офф относитесь?
– Лучше Тамбиева никто не скажет. «Игрок, которого ненавидят все – хороший игрок», и далее по тексту. Здорово, когда такой игрок выступает за твою команду.
И я что-то не вижу очереди желающих проучить его на льду. А тащить негодование за пределы ледовой арены глупо, – сказал комментатор.
Тамбиев о Радулове: «Огонь и пламя! Он за серию хотел меня раза два-три побить! Это счастье, что в КХЛ есть такой игрок»
Кто у нас там остался, готовый реально заступиться за партнёров и в любой момент скинуть перчатки?
Ушли такие ребята как Свитов или Артюхин.
Мне сразу вспоминается финальная серия КГ 2016-го года "ЦСКА" - "Металлург". Помню там Радулов был "тише воды". Потому как регулярно приходилось общаться с такими парнями как Осала и Тимкин. ))