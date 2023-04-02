Скворцов о том, что поведение Радулова считают хамским: «Что-то не вижу очереди желающих проучить его на льду»

Теги Ак Барс Александр Радулов КХЛ Кубок Гагарина Леонид Тамбиев Роман Скворцов Хоккей

Роман Скворцов высказался о поведении Александра Радулова в плей-офф.

– Много обсуждают поведение Александра Радулова. Кто-то считает его слишком эмоциональным и даже хамским. Как вы к его поведению в плей-офф относитесь?

– Лучше Тамбиева никто не скажет. «Игрок, которого ненавидят все – хороший игрок», и далее по тексту. Здорово, когда такой игрок выступает за твою команду.

И я что-то не вижу очереди желающих проучить его на льду. А тащить негодование за пределы ледовой арены глупо, – сказал комментатор.

Тамбиев о Радулове: «Огонь и пламя! Он за серию хотел меня раза два-три побить! Это счастье, что в КХЛ есть такой игрок»

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2 комментария

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andre.788@mail.ru
Ответ Ryan T.
А это правда. Сейчас КХЛ стала более плюшевая, чем ещё года 3-4 назад. Кто у нас там остался, готовый реально заступиться за партнёров и в любой момент скинуть перчатки? Ушли такие ребята как Свитов или Артюхин. Мне сразу вспоминается финальная серия КГ 2016-го года "ЦСКА" - "Металлург". Помню там Радулов был "тише воды". Потому как регулярно приходилось общаться с такими парнями как Осала и Тимкин. ))
А Радулов сам то краги скинет?Нет конечно же.Он просто своим поведением выпрашивает удаление.Провокатор.Просто уже вся лига знает что зто за гавно,поэтому и не трогают,чтобы не воняло.А накидать ему могут многие.В каждой команде есть 3-4 игрока,кто сделает это на изи.
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Ryan T.
А это правда. Сейчас КХЛ стала более плюшевая, чем ещё года 3-4 назад.
Кто у нас там остался, готовый реально заступиться за партнёров и в любой момент скинуть перчатки?
Ушли такие ребята как Свитов или Артюхин.
Мне сразу вспоминается финальная серия КГ 2016-го года "ЦСКА" - "Металлург". Помню там Радулов был "тише воды". Потому как регулярно приходилось общаться с такими парнями как Осала и Тимкин. ))
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