Станислав Галиев: «Я два раза подряд проигрывал в серии с «Авангардом». Хочу взять реванш»

Теги Ак Барс Авангард Зинэтула Билялетдинов Боб Хартли Александр Радулов КХЛ Кубок Гагарина Станислав Галиев Хоккей

Станислав Галиев намерен выиграть в серии у «Авангарда» в полуфинале Кубка Гагарина.

Серия с «Авангардом» стартует в Казани 1 апреля.

– Шесть раз в этом сезоне играли с «Авангардом»: два первых матча проиграли, четыре выиграли. Ожидаете от этой серии такого же низового хоккея? С «Сибирью» и «Магниткой» омичи играли «от печки».

– Думаю, и мы будем играть аналогичным образом. У нас многое поменялось. Если вспомнить прошлогоднюю серию: там тоже не было крупных счетов, команды играли от обороны. «Авангард» ловит шайбы на себя, нам надо будет находить ключи к их воротам.

– Согласны, что команды чем-то похожи? Есть ярко выраженное первое звено, остальные на подхвате.

– Остались четыре команды, все чем-то похожи. У них есть легионеры, у нас – нет. У нас есть Александр Радулов. Мы отталкиваемся от своей игры, Зинэтула Хайдярович подскажет какие-то нюансы. Соперник часто играет из-за ворот, будет пытаться действовать этими накатами.

– Вы упомянули прошлогоднюю серию с Омском, насколько хоккеисты помнят историю противостояний с «Авангардом»? Болельщики вот хорошо помнят три серии за четыре года.

– Для меня это противостояние будет принципиальным. Я два раза подряд им проигрывал, хочу взять реванш.

– Насколько нынешний «Авангард» отличается от команды Боба Хартли?

– Похожие рельсы, не зря он помощник, что-то, наверное, подсказывает. Немного изменилась команда, нет вратарей-легионеров и защитников-легионеров, которые делали игру в большинстве. С ними можно играть, их надо обыгрывать, – сказал форвард «Ак Барса».

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13 комментариев

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Angryslon
Ответ Волк16
должна победить Россия!!! пендосня у СКА, ЦСКА, Авангарда...а у нас у Ак Барса свои, только больше половины своих воспитанников, а остальные наши пацаны, россияне!!!
Патриот, блин, нашёлся!
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Angelgirl
2 раза проиграл, а бог любит троицу!
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Spartakovec navsegda
Ответ Волк16
у Вас да!!! спокойной ночи уважаемый!!!
У нас вечер, а не ночь. Но за пожелание спасибо.
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Волк16
Ответ Spartakovec navsegda
Поздно уже)
у Вас да!!! спокойной ночи уважаемый!!!
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Большое сердце Неймара
Ответ Габорик
,сказал форвард «Авангарда» ;)
30сек назад обратно в Ак Барс перешёл
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Волк16
должна победить Россия!!! пендосня у СКА, ЦСКА, Авангарда...а у нас у Ак Барса свои, только больше половины своих воспитанников, а остальные наши пацаны, россияне!!!
+6
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Spartakovec navsegda
Ответ Волк16
Галиев! Галимов! ради Победы команды, не давайте вью пожалуйста!!! Вы не фартовые
Поздно уже)
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Vovan 78
Закрой один глаз и загадай желание. Размечтался одноглазый
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Angryslon
Ответ Габорик
,сказал форвард «Авангарда» ;)
😁 Оговорка по Фрейду.
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Волк16
Галиев! Галимов! ради Победы команды, не давайте вью пожалуйста!!! Вы не фартовые
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Человек Который-Гуляет-Сам-По-Себе
хотеть не вредно
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Волк16
даже не читал вью! хана нам! не разу не выигрывали в регулярках даже, когда Стас говорил в микрофон ...не фартовый он, даже может больше....
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Габорик
,сказал форвард «Авангарда» ;)
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