Станислав Галиев: «Я два раза подряд проигрывал в серии с «Авангардом». Хочу взять реванш»

намерен выиграть в серии у «Авангарда» в полуфинале Кубка Гагарина.

Серия с « » стартует в Казани 1 апреля.

– Шесть раз в этом сезоне играли с «Авангардом»: два первых матча проиграли, четыре выиграли. Ожидаете от этой серии такого же низового хоккея? С «Сибирью» и «Магниткой» омичи играли «от печки».

– Думаю, и мы будем играть аналогичным образом. У нас многое поменялось. Если вспомнить прошлогоднюю серию: там тоже не было крупных счетов, команды играли от обороны. «Авангард» ловит шайбы на себя, нам надо будет находить ключи к их воротам.

– Согласны, что команды чем-то похожи? Есть ярко выраженное первое звено, остальные на подхвате.

– Остались четыре команды, все чем-то похожи. У них есть легионеры, у нас – нет. У нас есть Александр Радулов. Мы отталкиваемся от своей игры, Зинэтула Хайдярович подскажет какие-то нюансы. Соперник часто играет из-за ворот, будет пытаться действовать этими накатами.

– Вы упомянули прошлогоднюю серию с Омском, насколько хоккеисты помнят историю противостояний с «Авангардом»? Болельщики вот хорошо помнят три серии за четыре года.

– Для меня это противостояние будет принципиальным. Я два раза подряд им проигрывал, хочу взять реванш.

– Насколько нынешний «Авангард» отличается от команды ?

– Похожие рельсы, не зря он помощник, что-то, наверное, подсказывает. Немного изменилась команда, нет вратарей-легионеров и защитников-легионеров, которые делали игру в большинстве. С ними можно играть, их надо обыгрывать, – сказал форвард «Ак Барса».