Тамбиев о Радулове: «Огонь и пламя! Он за серию хотел меня раза два-три побить! Это счастье, что в КХЛ есть такой игрок»

Теги Ак Барс СКА Александр Радулов Кубок Гагарина Леонид Тамбиев Адмирал Матч ТВ Хоккей

Леонид Тамбиев хочет, чтобы «Ак Барс» выиграл Кубок Гагарина.

«Адмирал» уступил казанцам в серии плей-офф со счетом 2-4.

– Вы посмотрели все клубы в этом сезоне КХЛ. По вашему мнению, кто из оставшейся пятерки выиграет Кубок Гагарина?

– Две команды назову – СКА и «Ак Барс». Чемпионом станет кто-то из них. Две разные по стилю команды. Было бы интересно посмотреть их финал. Но я буду больше болеть за «Ак Барс». Мне импонирует эта команда.

Александр Радулов там, конечно… Огонь и пламя! За эту серию он хотел меня раза два-три побить! Все на лавку прорывался. Я сам по характеру фиг кому уступлю. Но против таких хоккеистов еще не играл.

Радулов – это что-то с чем-то. Даже не представляю, как с ним работать можно. Это счастье, что в КХЛ есть такой игрок! Его надо понимать. Это ведь у Радулова такая маска. Это большой игрок! Таким я респектирую.

Буду болеть за «Ак Барс», переживать за Радулова. Хочу, чтобы они взяли Кубок Гагарина, – сказал главный тренер «Адмирала».

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10 комментариев

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Angryslon
Ответ Илья Муромцев
На очереди щас Кравец !)
Как бы Михаил Григорич сам псятину на цепь не посадил!
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barsik94
Неожиданно как-то
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5kywn5cddd
Кто критикует Радса, те просто не понимают…
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Илья Муромцев
Ответ ЧакЧак
на следующий год побьет
На очереди щас Кравец !)
0
-2
-2
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ильхам ахметзянов
прям зауважал тамбиева после этих слов....
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sergey _81
Как болельщик АК барса, желаю Тамбиеву и его команде удачи в следующем сезоне. Так держать!
+9
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Александр Русанов
Ответ 4ndzhkv
Огонь нужно направлять в спортивную злость, а не быть быдланом на льду.
А он не направлял разве? Даже победную одну забил
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ЧакЧак
на следующий год побьет
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SatanA_
После приза зрительских симпатий Адмиралу Тамбиев решил ещё и кубок за адекватность забрать. Красавец!
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4ndzhkv
Огонь нужно направлять в спортивную злость, а не быть быдланом на льду.
+5
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