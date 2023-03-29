Тамбиев о Радулове: «Огонь и пламя! Он за серию хотел меня раза два-три побить! Это счастье, что в КХЛ есть такой игрок»
Леонид Тамбиев хочет, чтобы «Ак Барс» выиграл Кубок Гагарина.
«Адмирал» уступил казанцам в серии плей-офф со счетом 2-4.
– Вы посмотрели все клубы в этом сезоне КХЛ. По вашему мнению, кто из оставшейся пятерки выиграет Кубок Гагарина?
– Две команды назову – СКА и «Ак Барс». Чемпионом станет кто-то из них. Две разные по стилю команды. Было бы интересно посмотреть их финал. Но я буду больше болеть за «Ак Барс». Мне импонирует эта команда.
Александр Радулов там, конечно… Огонь и пламя! За эту серию он хотел меня раза два-три побить! Все на лавку прорывался. Я сам по характеру фиг кому уступлю. Но против таких хоккеистов еще не играл.
Радулов – это что-то с чем-то. Даже не представляю, как с ним работать можно. Это счастье, что в КХЛ есть такой игрок! Его надо понимать. Это ведь у Радулова такая маска. Это большой игрок! Таким я респектирую.
Буду болеть за «Ак Барс», переживать за Радулова. Хочу, чтобы они взяли Кубок Гагарина, – сказал главный тренер «Адмирала».
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