Радулов стал лидером по ожидаемым голам и выигранным единоборствам во втором раунде плей-офф
Александр Радулов создал наибольшее количество ожидаемых голов во втором раунде Кубка Гагарина.
Нападающий «Ак Барса» занял первое место по показателю Xg.
Рейтинг хоккеистов в данной категории выглядит следующим образом:
1. Александр Радулов – 3,6 Xg;
2. Рид Буше («Авангард») – 2,2;
3. Максим Березкин («Локомотив») – 1,8;
4. Павел Карнаухов (ЦСКА) – 1,7;
5. Артем Лукоянов («Ак Барс») – 1,6.
Кроме того, Радулов стал лидером по еще одному компоненту во втором раунде плей-офф – это выигранные единоборства.
1. Александр Радулов («Ак Барс») – 70;
2. Георгий Иванов («Локомотив») – 68;
3. Артур Каюмов («Локомотив») – 66;
4. Александр Полунин («Локомотив») – 65;
5. Илья Сафонов («Ак Барс») – 61.
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