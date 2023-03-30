Радулов стал лидером по ожидаемым голам и выигранным единоборствам во втором раунде плей-офф

Александр Радулов создал наибольшее количество ожидаемых голов во втором раунде Кубка Гагарина.

Нападающий « » занял первое место по показателю Xg.

Рейтинг хоккеистов в данной категории выглядит следующим образом:

1. Александр Радулов – 3,6 Xg;

2. (« ») – 2,2;

3. («Локомотив») – 1,8;

4. ( ) – 1,7;

5. («Ак Барс») – 1,6.

Кроме того, Радулов стал лидером по еще одному компоненту во втором раунде плей-офф – это выигранные единоборства.

1. («Ак Барс») – 70;

2. Георгий Иванов («Локомотив») – 68;

3. («Локомотив») – 66;

4. («Локомотив») – 65;

5. Илья Сафонов («Ак Барс») – 61.