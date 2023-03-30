Радулов стал лидером по ожидаемым голам и выигранным единоборствам во втором раунде плей-офф

Теги Ак Барс Авангард ЦСКА Локомотив Александр Радулов КХЛ Кубок Гагарина Артем Лукоянов Рид Буше Павел Карнаухов Александр Полунин Артур Каюмов Георгий Иванов Илья Сафонов Максим Березкин Хоккей

Александр Радулов создал наибольшее количество ожидаемых голов во втором раунде Кубка Гагарина.

Нападающий «Ак Барса» занял первое место по показателю Xg.

Рейтинг хоккеистов в данной категории выглядит следующим образом:

1. Александр Радулов – 3,6 Xg;

2. Рид БушеАвангард») – 2,2;

3. Максим Березкин («Локомотив») – 1,8;

4. Павел Карнаухов (ЦСКА) – 1,7;

5. Артем Лукоянов («Ак Барс») – 1,6.

Кроме того, Радулов стал лидером по еще одному компоненту во втором раунде плей-офф – это выигранные единоборства.

1. Александр Радулов («Ак Барс») – 70;

2. Георгий Иванов («Локомотив») – 68;

3. Артур Каюмов («Локомотив») – 66;

4. Александр Полунин («Локомотив») – 65;

5. Илья Сафонов («Ак Барс») – 61.

1 комментарий

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RVC
Вот это отрыв по xG 👍
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