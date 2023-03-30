Радулов об «Адмирале»: «Их можно ставить в пример многим регионам. Во Владивостоке хоккейный бум, приятно играть в такой атмосфере»

Теги Ак Барс болельщики Александр Радулов КХЛ Кубок Гагарина Леонид Тамбиев Адмирал Хоккей

Александр Радулов считает, что во Владивостоке хоккейный бум.

Ранее «Ак Барс» победил «Адмирал» в серии плей-офф со счетом 4-2.

Леонид Тамбиев особо вас отмечал после полуфинальной серии. Общались с ним?

– Только после рукопожатия сказали друг другу пару хороших слов. Своей работой он заслужил только лестные отзывы.

Весь «Адмирал», его болельщики доказали, что очень сильно любят хоккей, их можно ставить в пример многим нашим большим регионам. Во Владивостоке хоккейный бум, приятно играть на таких аренах в такой атмосфере, – сказал нападающий «Ак Барса».

Тамбиев о Радулове: «Огонь и пламя! Он за серию хотел меня раза два-три побить! Это счастье, что в КХЛ есть такой игрок»

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2 комментария

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Ramzez II
Да, мы такие)))
+1
0
+1
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Антон Чугунов
Все верно. Хороший сезон получился
+4
0
+4
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