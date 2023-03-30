Радулов об «Адмирале»: «Их можно ставить в пример многим регионам. Во Владивостоке хоккейный бум, приятно играть в такой атмосфере»
Александр Радулов считает, что во Владивостоке хоккейный бум.
Ранее «Ак Барс» победил «Адмирал» в серии плей-офф со счетом 4-2.
– Леонид Тамбиев особо вас отмечал после полуфинальной серии. Общались с ним?
– Только после рукопожатия сказали друг другу пару хороших слов. Своей работой он заслужил только лестные отзывы.
Весь «Адмирал», его болельщики доказали, что очень сильно любят хоккей, их можно ставить в пример многим нашим большим регионам. Во Владивостоке хоккейный бум, приятно играть на таких аренах в такой атмосфере, – сказал нападающий «Ак Барса».
Тамбиев о Радулове: «Огонь и пламя! Он за серию хотел меня раза два-три побить! Это счастье, что в КХЛ есть такой игрок»
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