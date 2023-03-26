Леонид Тамбиев: «Я ненавидел Радулова в серии против «Ак Барса». Как и весь «Адмирал»
Леонид Тамбиев рассказал, что ненавидел Александра Радулова в серии с «Ак Барсом».
– В серии у «Ак Барса» был еще один козырь – Александр Радулов. На рукопожатии вы довольно тепло с ним пообщались.
– Игрок, которого ненавидит другая команда – это хороший игрок.
В этой серии я Радулова просто ненавидел, потому он и хороший игрок. И вся наша команда его ненавидела, – сказал главный тренер «Адмирала».
Напомним, «Адмирал» уступил «Ак Барсу» в серии Кубка Гагарина со счетом 2-4.
И ещё, пора Спорцу фото Тамбиева в личном деле разместить.
Плюс нужно понимать,что после матча все по дружески общаются.А на льду каждый хочет побеждать.