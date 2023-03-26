Леонид Тамбиев: «Я ненавидел Радулова в серии против «Ак Барса». Как и весь «Адмирал»

Теги Ак Барс Александр Радулов КХЛ Кубок Гагарина Леонид Тамбиев Адмирал Хоккей

Леонид Тамбиев рассказал, что ненавидел Александра Радулова в серии с «Ак Барсом».

– В серии у «Ак Барса» был еще один козырь – Александр Радулов. На рукопожатии вы довольно тепло с ним пообщались.

– Игрок, которого ненавидит другая команда – это хороший игрок.

В этой серии я Радулова просто ненавидел, потому он и хороший игрок. И вся наша команда его ненавидела, – сказал главный тренер «Адмирала».

Напомним, «Адмирал» уступил «Ак Барсу» в серии Кубка Гагарина со счетом 2-4.

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8 комментариев

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Раменки за Динамо
Вот так и вскрывается сущность латыша. Судя по заголовку новости, Тамбиев ненавидел Радулова и Адмирал.
И ещё, пора Спорцу фото Тамбиева в личном деле разместить.
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КараТэ
Ну объективно…Радула можно любить или ненавидеть,но это человек,которому хоккей небезразличен и благодаря только таким мастерам нам смотреть хоккей намного интереснее.
Плюс нужно понимать,что после матча все по дружески общаются.А на льду каждый хочет побеждать.
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xqfyxj9p9d
Радулов, конечно, пес!!
+3
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RVC
Радулов бесит всех соперников, но болельщики АБ рады что Радулов есть в команде. Это как Маршанд в НХЛ))
+4
-6
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RVC
Ответ VintDV
Техаский Дьявол. Откуда столько энергии🤗
Татарский уже
+3
-4
-1
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VintDV
Техаский Дьявол. Откуда столько энергии🤗
+1
-7
-6
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Bashibuzuck
Именно благодаря ненависти к сопернику, вы попали в плэй-офф, и прошли так далеко. Это классика
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& Co1366
Радулов, конечно, топчик🚩
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