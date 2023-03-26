Леонид Тамбиев: «Я ненавидел Радулова в серии против «Ак Барса». Как и весь «Адмирал»

рассказал, что ненавидел в серии с «Ак Барсом».

– В серии у « » был еще один козырь – Александр Радулов. На рукопожатии вы довольно тепло с ним пообщались.

– Игрок, которого ненавидит другая команда – это хороший игрок.

В этой серии я Радулова просто ненавидел, потому он и хороший игрок. И вся наша команда его ненавидела, – сказал главный тренер «Адмирала».

Напомним, « » уступил «Ак Барсу» в серии Кубка Гагарина со счетом 2-4.