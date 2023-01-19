Депутат Аксененко: «В Америке пропаганда ЛГБТ под предлогом равноправия. Проворов поступил как настоящий русский мужик и не стал поддаваться»

Теги Филадельфия Александр Аксененко НХЛ КХЛ Иван Проворов ЛГБТ Политика религия Хоккей

Александр Аксененко отреагировал на отказ Ивана Проворова надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Это поступок настоящего мужчины, который невзирая на все давление на Западе, в Америке, где под предлогом равноправия идет пропаганда ЛГБТ, понимая все риски, поступил так, как поступил бы настоящий мужик, русский мужик, и не стал поддаваться.

И мне очень сильно нравится его выступление, когда он сказал, что остался верен себе и своей религии. Я думаю, что можно расценивать его поступок как защиту традиционных ценностей и защиту вероисповедания, а это в нашей стране стоит на первом месте.

Поэтому абсолютно убежден, что поступок Ивана верный, на него можно равняться. Также я убежден, что как раз такими вещами и определяются мужские поступки», – сказал депутат Госдумы, бывший защитник клубов КХЛ.

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18 комментариев

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Cube Litening C:68X
Да что всё вокруг да около, когда дойдет очередь высказаться по этому поводу до самого Путина?
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Melnikov1968
Ответ Макс Боронин
чтобы ты оставил комментарий)
Только если:)
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Макс Боронин
Ответ Melnikov1968
На хрена постоянно публиковать мнение депутатов? Нормальные люди сами разберутся, кого им поддерживать, а кого посылать.
чтобы ты оставил комментарий)
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haymaker
Ответ АРХАТ
А если в КХЛ замутят акцию со свитерами буквой Z и кто-нибудь откажется - вы как собаки наброситесь. Ну чем вы будете отличаться от них?
отличия очень существенны. Радужные никого не убивают.
+3
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+3
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radio_weiss
Статистика Спортс по Проворову
В этой Америке одни (...) неправильные и вообще перед неграми на колени встают, а мы им по хлебалу вот - 24 новости
Проворов плохой, надо его из НХЛ выгнать - 4 новости
Проворов имеет право делать, что хочет, он свободный человек - 3 новости.
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Winterburn
Поэтому многие депутаты покупали там недвижимость, и детей туда своих рожать отправляли, чтобы те автоматически становились гражданами США... Видимо, чтобы в тылу врага лично бороться с ЛГБТ движением. Какие все-таки отважные и самопожертвенные люди - эти наши депутаты!
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udod
как же сейчас эти ватники поднасрут Проворову
керосинчку подольют
+1
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icey_punk
Настало время послушать американских депутатов. Спортс, чего молчим?
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Олег Кузнецов
Ответ Павел Мельников
Еще кто знает, что там в Америке? Сколько депутатов, сенаторов, телевизионных экспертов захочет использовать поступок Ивана?
Депутаты, записывайтесь в очередь , чтобы высказаться по поводу героического поступка Проворова.
+3
0
+3
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Борис БОРИСОВИЧ
Спортс, ну хорош уже, а. Депутат сказал, Овечкин забил...и по кругу...
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banchik1
Очень жаль, что у нас в стране "защита традиционных ценностей и защита вероисповедания" стоит на первом месте, а не защита здоровья, жизни и благосостояния граждан.
+6
-1
+5
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Melnikov1968
На хрена постоянно публиковать мнение депутатов? Нормальные люди сами разберутся, кого им поддерживать, а кого посылать.
+4
0
+4
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BuTaJIbKa
все скрепные сейчас на этом попиарятся и примажутся.
Проворов - молодец однозначно. А вот эти клоуны - ...
+5
-2
+3
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АРХАТ
А если в КХЛ замутят акцию со свитерами буквой Z и кто-нибудь откажется - вы как собаки наброситесь. Ну чем вы будете отличаться от них?
+23
-3
+20
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забанинныйСевер12
Да вы уже с этим эпизодом достали, вы уже больше чем где либо это ЛГБТ про рекламировали, вы ещё больше пропагандируете такой шляпой, это никому не интересно, не вышел он или не зашёл, зато сколько раз уже упомянули это ЛГБТ.
+3
0
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HCSibir1989
Блин, Проворов просто сказал, что это идет вразрез с его представлениями о жизни, но предсказуемо из госдумы полилось
+3
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Павел Мельников
Еще кто знает, что там в Америке? Сколько депутатов, сенаторов, телевизионных экспертов захочет использовать поступок Ивана?
+9
0
+9
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markoolio
Все уже высказались?
+5
0
+5
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