Депутат Аксененко: «В Америке пропаганда ЛГБТ под предлогом равноправия. Проворов поступил как настоящий русский мужик и не стал поддаваться»

отреагировал на отказ надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Это поступок настоящего мужчины, который невзирая на все давление на Западе, в Америке, где под предлогом равноправия идет пропаганда ЛГБТ, понимая все риски, поступил так, как поступил бы настоящий мужик, русский мужик, и не стал поддаваться.

И мне очень сильно нравится его выступление, когда он сказал, что остался верен себе и своей религии. Я думаю, что можно расценивать его поступок как защиту традиционных ценностей и защиту вероисповедания, а это в нашей стране стоит на первом месте.

Поэтому абсолютно убежден, что поступок Ивана верный, на него можно равняться. Также я убежден, что как раз такими вещами и определяются мужские поступки», – сказал депутат Госдумы, бывший защитник клубов .

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