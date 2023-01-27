Депутат Милонов о поддержке ЛГБТ в НХЛ: «Слава богу, русский спорт верен нормальным ценностям. Было бы неприятно знать, что Овечкин нацепил на себя эту сатанинскую одежу»

Депутат Виталий Милонов высказался об акциях в поддержку ЛГБТ перед матчами .

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед игрой регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:2). Игрок отказался надеть свитер с ЛГБТ-символикой. Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

Ранее агент Сергей Федотов сообщил, что три российских и один белорусский игрок « » тоже проигнорировали эту акцию.

– Было бы очень неприятно знать, что Ови нацепил на себя эту сатанинскую одежу. Слава богу, русский спорт остается верен нормальным ценностям. Потому что тот, кто ходит в ЛГБТ-футболке, не может называться нормальным спортсменом. Русским спортсменом точно.

– Российские хоккеисты показывают пример остальным? Проворова в Северной Америке многие поддержали.

– Конечно, они красавчики. В Америке нормальные фанаты хоккея никогда в жизни не нацепят эти шкуры бесовские. А тем, кто надевает на себя такие футболки, надо дарить дырявые клюшки, – заявил депутат Госдумы.

Сергей Федотов о Проворове и ЛГБТ: «Четыре игрока «Вашингтона» тоже проигнорировали эту акцию. Там знают, что к банде Овечкина с этой фигней подходить нельзя»