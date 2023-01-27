Депутат Милонов о поддержке ЛГБТ в НХЛ: «Слава богу, русский спорт верен нормальным ценностям. Было бы неприятно знать, что Овечкин нацепил на себя эту сатанинскую одежу»

Теги болельщики Филадельфия Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Государственная дума Виталий Милонов Иван Проворов ЛГБТ Политика Хоккей

Депутат Виталий Милонов высказался об акциях в поддержку ЛГБТ перед матчами НХЛ.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов не вышел на раскатку перед игрой регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:2). Игрок отказался надеть свитер с ЛГБТ-символикой. Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

Ранее агент Сергей Федотов сообщил, что три российских и один белорусский игрок «Вашингтона» тоже проигнорировали эту акцию.

– Было бы очень неприятно знать, что Ови нацепил на себя эту сатанинскую одежу. Слава богу, русский спорт остается верен нормальным ценностям. Потому что тот, кто ходит в ЛГБТ-футболке, не может называться нормальным спортсменом. Русским спортсменом точно.

– Российские хоккеисты показывают пример остальным? Проворова в Северной Америке многие поддержали.

– Конечно, они красавчики. В Америке нормальные фанаты хоккея никогда в жизни не нацепят эти шкуры бесовские. А тем, кто надевает на себя такие футболки, надо дарить дырявые клюшки, – заявил депутат Госдумы.

Сергей Федотов о Проворове и ЛГБТ: «Четыре игрока «Вашингтона» тоже проигнорировали эту акцию. Там знают, что к банде Овечкина с этой фигней подходить нельзя»

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Меркулов
Про трёх звёзд дня ни слова. Зато про абсолютно никому не интересного депутатика с его "эпической борьбой" целая заметка. Это про спорт или из жизни этих самых?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Мельников
Тему вроде давно уже проехали, у этого старика фантомные боли? К проктологу надо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alex1382
Ответ UVV1975
Мне кажется, что если человек сам гей, то ему лучше промолчать и не лезть в обсуждение этой темы даже если он депутат
Милонов не гей, он 3,14дорас.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
i-volk
Он из окопа пишет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tyuiop tyuiop
Ответ sled
Болельщик Зенита?
Это необходимое но не достаточно е условие
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
19Балдерис
Ответ Антон
Какие-то фантомные боли у депутата
страшно представить, что с ним произошло в подростковом возрасте
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sled
Ответ Павел Зарубин
Я то имел ввиду его позицию по ЛГБТ
Тогда его позиция по ЛГБТ тоже была ЗА!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Melnikov1968
Уж кто бы говорил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Зарубин
Ответ sled
Просто нельзя сотрудничать с людьми, которые мало себе представляют, что такое рыночная экономика, а таких -- 99%. Поэтому «Выбор России» (партия Демократический выбор России. -- М.С.) в своем идеологическом смысле очень хорош, т.е. Егор Тимурович (Гайдар Е. Т. -- М.С), Анатолий Борисович (Чубайс А.Б. -- М.С.) -- уважаемые люди. В ообщем-то из политиков-экономистов, это, пожалуй, все на сегодняшний момент, кто представляет собой серьезную теоретическую основу. Если взять наших ныне действующих демократических политиков, поставить их в правительство, тогда только эти двое справятся. Все остальные будут хорошими демократами, но неспособными управлять страной, поскольку у них ума не хватит на это. Милонов. http://subculture.narod.ru/texts/book2/sverdlov.htm
Я то имел ввиду его позицию по ЛГБТ
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sled
Ответ Павел Зарубин
Все критикуют Милонова, но в отличие от многих политиков он придерживается одной точки зрения уже многие годы и не меняет ее. Он как римский сенатор Катон, только российский:))
Просто нельзя сотрудничать с людьми, которые мало себе представляют, что такое рыночная экономика, а таких -- 99%. Поэтому «Выбор России» (партия Демократический выбор России. -- М.С.) в своем идеологическом смысле очень хорош, т.е. Егор Тимурович (Гайдар Е. Т. -- М.С), Анатолий Борисович (Чубайс А.Б. -- М.С.) -- уважаемые люди. В ообщем-то из политиков-экономистов, это, пожалуй, все на сегодняшний момент, кто представляет собой серьезную теоретическую основу. Если взять наших ныне действующих демократических политиков, поставить их в правительство, тогда только эти двое справятся. Все остальные будут хорошими демократами, но неспособными управлять страной, поскольку у них ума не хватит на это.
Милонов. http://subculture.narod.ru/texts/book2/sverdlov.htm
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
UVV1975
Мне кажется, что если человек сам гей, то ему лучше промолчать и не лезть в обсуждение этой темы даже если он депутат
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sled
Ответ Andrew_tep
А как называется человек вступивший в партию единая россия и поддерживающий свихнувшегося царя, он не уточнил?)
Болельщик Зенита?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Зарубин
Все критикуют Милонова, но в отличие от многих политиков он придерживается одной точки зрения уже многие годы и не меняет ее. Он как римский сенатор Катон, только российский:))
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марсель Объелся
А вот и главный геюга всея Руси высказался
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Влад Музалевский
Валентиныч - это база, а у сои от его высказываний пригорает 😏
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andrew_tep
А как называется человек вступивший в партию единая россия и поддерживающий свихнувшегося царя, он не уточнил?)
+21
-4
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Камаз Отходов
Где геи, там - Милонов.
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон
Какие-то фантомные боли у депутата
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий