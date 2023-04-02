Зюзин о допинге в «Толпаре»: «К интервью Кинга про «Доктора Смерть» можно было бы отнестись с юмором, если бы не это. Тема сама идет нашим врагам в руки!»

высказался о допинговом скандале в молодежке « ».

– В России большой резонанс вызвало интервью экс-тренера «Магнитки» и сборной Канады Дэйва Кинга о годах его работы в нашей лиге. Как его прокомментируете?

– Периодически созваниваюсь с североамериканскими менеджерами и скаутами, сохранилось с ними профессиональное общение еще со времен выступлений в НХЛ. Знаю, что к тому подкасту, в котором побывал Кинг, они относятся с юмором. Ведь там востребованы байки о России, в частности о фармакологии, которые нужно делить на пять, а то и на десять.

Другое дело, что в каких-то моментах не бывает дыма без огня. Все мы – профессионалы, знаем законы физиологии. И когда какая-то команда на финише сезона вдруг преображается и бежит так, как не бежала весь сезон, у тех же североамериканцев возникают подозрения.

Причем такое явление в нашем хоккее – не единичное. И оно вызывает вопросы, в том числе по тому, а не формально ли работает контроль?

– История в « », где МХЛ уже подтвердила случаи применения запрещенных препаратов, получается, стала продолжением выступления Кинга?

– Да, к его интервью про того же «Доктора Смерть» можно было бы отнестись с юмором, если бы не новости по «Толпару». Мне, как воспитаннику уфимского хоккея, неприятно их комментировать. Башкортостан – это не Неаполь, а здоровая, спортивная республика. У уфимской системы огромный потенциал, но он не реализуется. Наоборот, на контрасте появляется все больше негатива.

В прошедшем сезоне у «Салавата» были явные проблемы в селекции, они много обсуждались в прессе. По сути, Уфа дала результат в регулярном чемпионате благодаря своей молодежи. А тут именно по молодежной системе получаем такой удар. Обидно.

В прессе говорил о том, как важно Башкортостану удержать защитника Мухамадуллина, других талантливых воспитанников. Но как их удержишь, если в системе происходит такое?

– В чем урок этой истории?

– Российский хоккей в последнее время предпринимает попытки вернуться на мировую арену, читаем, что есть какие-то небольшие подвижки со стороны ИИХФ. В такой ситуации нам нужна максимально жесткая антидопинговая политика со стороны наших лиг, федерации.

В мире у нас много врагов, даже если нас вернут на международную арену, они сделают все возможное, чтобы до нас докопаться. А тема допинга сама идет нашим врагам в руки!

Те же воспоминания Кинга могли запустить не случайно. Поэтому такие истории, как в , подставляют весь российский хоккей. В будущем они недопустимы, – сказал тренер «Сочи» по развитию.