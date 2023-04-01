Несколько игроков «Толпара» сдали положительные допинг-тесты по ходу плей-офф МХЛ. Им грозит до 4 лет дисквалификации («СЭ»)
Несколько хоккеистов «Толпара» сдали положительные допинг-тесты по ходу плей-офф МХЛ.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», игрокам грозит до 4 лет дисквалификации.
В нынешнем сезоне молодежная команда системы «Салавата Юлаева» в первом раунде плей-офф Olimpbet Молодежной хоккейной лиги обыграла «Стальных лисов» (3-1 в серии).
Во втором раунде Кубка Харламова клуб уступил «Омским Ястребам» (1-3).
Ранее сообщалось, что в допинг-пробе игрока «Толпара» были обнаружены следы мельдония.
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