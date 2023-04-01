Несколько игроков «Толпара» сдали положительные допинг-тесты по ходу плей-офф МХЛ. Им грозит до 4 лет дисквалификации («СЭ»)

Несколько хоккеистов « » сдали положительные допинг-тесты по ходу плей-офф .

Как сообщает «Спорт-Экспресс», игрокам грозит до 4 лет дисквалификации.

В нынешнем сезоне молодежная команда системы « » в первом раунде плей-офф Olimpbet Молодежной хоккейной лиги обыграла «Стальных лисов» (3-1 в серии).

Во втором раунде Кубка Харламова клуб уступил «Омским Ястребам» (1-3).

Ранее сообщалось, что в допинг-пробе игрока «Толпара» были обнаружены следы мельдония.