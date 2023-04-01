Несколько игроков «Толпара» сдали положительные допинг-тесты по ходу плей-офф МХЛ. Им грозит до 4 лет дисквалификации («СЭ»)

Теги Салават Юлаев дисквалификации допинг МХЛ Толпар Кубок Харламова Спорт-Экспресс Хоккей

Несколько хоккеистов «Толпара» сдали положительные допинг-тесты по ходу плей-офф МХЛ.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», игрокам грозит до 4 лет дисквалификации.

В нынешнем сезоне молодежная команда системы «Салавата Юлаева» в первом раунде плей-офф Olimpbet Молодежной хоккейной лиги обыграла «Стальных лисов» (3-1 в серии).

Во втором раунде Кубка Харламова клуб уступил «Омским Ястребам» (1-3).

Ранее сообщалось, что в допинг-пробе игрока «Толпара» были обнаружены следы мельдония.

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2 комментария

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Rio de Janeiro
Тренера по ОФП и весь мед персонал пожизненно отстранить с административкой.Для парней должны быть смягчающиеся обстоятельства, хотя они в любом случае несут ответственность за то, что употребляют, даже если не тем доверились
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Брулин
В таком возрасте отстранение на 4 года-это конец еще не начавшейся карьере. Физрука накажите отстранением на пару лет и рублем, а пацанам просто внушение с предупреждением.
+3
0
+3
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