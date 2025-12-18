Фетисов о Ротенберге во главе сборной после допуска: «Не хочу заниматься догадками – может, нас еще 3 года не вернут. Ни одну игру «России 25» не смотрел, соперники неинтересны»

Вячеслав Фетисов: ни одну игру «России 25» не смотрел.

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов признался, что не смотрит матчи «России 25».

Сборная «Россия 25» выиграла Кубок Первого канала, обыграв команды Казахстана (9:0) и Беларуси (3:1).

– Кто должен возглавить сборную России после полноценного допуска?

– Не хочу заниматься догадками и прогнозами, тем более неясно, когда нас вернут. Хороший опытный специалист должен быть, но пока даже не хочу думать об этом. Может, нас по-нормальному не вернут еще три года?

– Как вам работа Ротенберга в «России 25», может ли он остаться главным после допуска?

– Возможно. Судя по результату, он хорошо работает, но игру «России 25» я ни одну не смотрел. Соперники неинтересны, – сказал Фетисов.