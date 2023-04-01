Гудзик о словах Дэйва Кинга: «Идет пропаганда против России. Он всех оклеветал. Насочинял про «Металлург», Величкина, доктора, про меня»

Теги Металлург Мг Геннадий Величкин Федор Канарейкин Евгений Малкин допинг Дэйв Кинг КХЛ Виктор Гудзик Хоккей

Виктор Гудзик высказался о том, что Дэйв Кинг называл его Доктор Смерть.

Бывший главный тренер «Металлурга» в подкасте Spittin’ Chiclets заявил, что называл тренера по ОФП Доктор Смерть.

Кинг возглавлял магнитогорскую команду в сезоне-2005/06. Позже он написал книгу «Король России».

– Идет пропаганда против России. Сколько лет Кинг повторяет одно и то же, всех оклеветал. В то время с ним разорвали контракт, потому что он завалил команду, почти на последнее место откатились.

А до этого еще в плей-офф Евгения Малкина загнал: перевел игру на два звена, а не учел, что площадка здесь больше, чем в Канаде. Из-за этого Малкин убежал, сказал, что не хочет с Кингом работать: «Я умру с ним». Себя Тренер Смерть он почему-то не называет.

Его уволили, и он обиделся. Поэтому Кинг со злости и написал книгу, перенес свой негатив. Насочинял про «Магнитку», про Геннадия Величкина, про доктора, что он якобы был гинекологом, и про меня тоже. Одно вранье.

Я выдавал витамины – кто хотел, тот их пил, все было по желанию. Никакого допинга и быть не могло, команду постоянно проверяли. 18 лет уже прошло, почему Кинг все время это вспоминает? Другой тренер, Федор Канарейкин, на его место тогда пришел, выправил ситуацию, и мы стали чемпионами.

Из Ярославля Кинг тоже со скандалом ушел. Таких людей нельзя приглашать в страну.

– Кинг еще вспоминал, что вас не пускали в Германию якобы из-за допинговых дел.

– Я спокойно ездил в Германию и до, и после. А тогда меня не пустили из-за неоплаченного штрафа за парковку, – сказал бывший тренер «Металлурга» по физической подготовке.

Кинг о Магнитогорске: «За ареной увидел что-то на дереве – кто-то убил овцу и подвесил. Подумал: «Где я, на какой планете, это вообще реально?»

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4 комментария

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vvl
Кинга все знают, а вот что за экземпляр гудзик, шедевр ,не иначе.
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Ыжык
Так это Величкин на улице спал, а Гудзик овцу подвешал?
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Hell-On Earth
Да и не говорите! А Магнитогорск это вообще Уральский Нью-Йорк! Как посмели!
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LokoYarik
А про Ярославль откуда инфа ? Какой скандал?
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