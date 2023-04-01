Гудзик о словах Дэйва Кинга: «Идет пропаганда против России. Он всех оклеветал. Насочинял про «Металлург», Величкина, доктора, про меня»

Виктор Гудзик высказался о том, что называл его Доктор Смерть.

Бывший главный тренер « » в подкасте Spittin’ Chiclets заявил, что называл тренера по ОФП Доктор Смерть.

Кинг возглавлял магнитогорскую команду в сезоне-2005/06. Позже он написал книгу «Король России».

– Идет пропаганда против России. Сколько лет Кинг повторяет одно и то же, всех оклеветал. В то время с ним разорвали контракт, потому что он завалил команду, почти на последнее место откатились.

А до этого еще в плей-офф загнал: перевел игру на два звена, а не учел, что площадка здесь больше, чем в Канаде. Из-за этого Малкин убежал, сказал, что не хочет с Кингом работать: «Я умру с ним». Себя Тренер Смерть он почему-то не называет.

Его уволили, и он обиделся. Поэтому Кинг со злости и написал книгу, перенес свой негатив. Насочинял про «Магнитку», про , про доктора, что он якобы был гинекологом, и про меня тоже. Одно вранье.

Я выдавал витамины – кто хотел, тот их пил, все было по желанию. Никакого допинга и быть не могло, команду постоянно проверяли. 18 лет уже прошло, почему Кинг все время это вспоминает? Другой тренер, , на его место тогда пришел, выправил ситуацию, и мы стали чемпионами.

Из Ярославля Кинг тоже со скандалом ушел. Таких людей нельзя приглашать в страну.

– Кинг еще вспоминал, что вас не пускали в Германию якобы из-за допинговых дел.

– Я спокойно ездил в Германию и до, и после. А тогда меня не пустили из-за неоплаченного штрафа за парковку, – сказал бывший тренер «Металлурга» по физической подготовке.

Кинг о Магнитогорске: «За ареной увидел что-то на дереве – кто-то убил овцу и подвесил. Подумал: «Где я, на какой планете, это вообще реально?»