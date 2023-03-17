МХЛ. В допинг-пробе игрока «Толпара» обнаружены следы мельдония (Sport24)

Теги Салават Юлаев допинг МХЛ Стальные Лисы Толпар Кубок Харламова Хоккей

Допинг-пробы как минимум четырех игроков «Толпара» находятся под подозрением.

Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на телеграм-канал «Вброс по борту».

По информации издания, в допинг-пробе одного игрока обнаружены следы мельдония.

«На данный момент в допинг-пробе одного хоккеиста «Толпара» обнаружены следы мельдония», – сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией.

Молодежная команда системы «Салавата Юлаева» в первом раунде плей-офф Olimpbet Молодежной хоккейной лиги обыграла «Стальных лисов» (3-1 в серии) и вышла во второй раунд Кубка Харламова.

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6 комментариев

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Александр Матийцев
Ответ alex_tankist_nagibator_2010_super
Ну и чо? Сейчас самое время составить свой список разрешенных препаратов, как в нхл!
Абсолютно верно, согласен, НХЛ ,юфс ,баскетбол,проф.бокс ,вообще по барабану до юсада
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Алекс Я
Ответ Михаил Барвинский
Да полный дурдом с этими лекарствами...
Согласен
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Михаил Барвинский
Ответ Алекс Я
Ты не повертшь,но нафтизин тоже считается допингом
Да полный дурдом с этими лекарствами...
0
0
0
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Алекс Я
Ответ Михаил Барвинский
А, что у нас тоже до мельдония докапались!? Нашли то-же мне допинг... дурдом
Ты не повертшь,но нафтизин тоже считается допингом
0
0
0
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alex_tankist_nagibator_2010_super
Ну и чо? Сейчас самое время составить свой список разрешенных препаратов, как в нхл!
+2
0
+2
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Михаил Барвинский
А, что у нас тоже до мельдония докапались!? Нашли то-же мне допинг... дурдом
+2
-1
+1
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