МХЛ подтвердила наличие мельдония в двух пробах хоккеистов молодежки «Салавата»

Теги Салават Юлаев допинг МХЛ Толпар Спорт-Экспресс Хоккей

МХЛ подтвердила информацию об обнаружении допинга в пробах хоккеистов «Толпара».

«КХЛ продолжает реализацию антидопинговой программы в КХЛ, МХЛ и ЖХЛ в сезоне-2022/2023, и тестирование игроков лиг реализуется совместно с РУСАДА.

У хоккеистов «Толпара» взято две пробы в феврале и пять в марте. На данный момент РУСАДА сообщило в лигу об обнаружении мельдония в двух пробах», – сообщили в пресс-службе лиги.

Ранее стало известно, что хоккеистам грозит до четырех лет дисквалификации.

В нынешнем сезоне молодежная команда системы «Салавата Юлаева» в первом раунде плей-офф Olimpbet Молодежной хоккейной лиги обыграла «Стальных лисов» (3-1 в серии).

Во втором раунде Кубка Харламова клуб уступил «Омским Ястребам» (1-3).

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2 комментария

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Камиль Мухаметшин
вот это попадос
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Блинчик
Но он же совершенно бесполезен! Или нет? оО
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