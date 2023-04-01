МХЛ подтвердила наличие мельдония в двух пробах хоккеистов молодежки «Салавата»

подтвердила информацию об обнаружении допинга в пробах хоккеистов « ».

«КХЛ продолжает реализацию антидопинговой программы в КХЛ, МХЛ и ЖХЛ в сезоне-2022/2023, и тестирование игроков лиг реализуется совместно с РУСАДА.

У хоккеистов «Толпара» взято две пробы в феврале и пять в марте. На данный момент РУСАДА сообщило в лигу об обнаружении мельдония в двух пробах», – сообщили в пресс-службе лиги.

Ранее стало известно, что хоккеистам грозит до четырех лет дисквалификации.

В нынешнем сезоне молодежная команда системы « » в первом раунде плей-офф Olimpbet Молодежной хоккейной лиги обыграла «Стальных лисов» (3-1 в серии).

Во втором раунде Кубка Харламова клуб уступил «Омским Ястребам» (1-3).