Кинг о Магнитогорске: «За ареной увидел, как что-то висит на дереве. Кто-то убил овцу и подвесил. Подумал – где я, на какой планете, это вообще реально?»

поделился воспоминаниями о том, как получил предложение возглавить «Металлург».

Канадец тренировал магнитогорскую команду в сезоне-2005/06.

– «Магнитка» же большой клуб. Как вообще туда попали?

– Я был на чемпионате мира, когда мне позвонили русские агенты и сказали, что «Магнитка» хочет со мной встретиться.

Пошел с ними позавтракать, на встрече было несколько человек. Все выглядели как мафиози, я еще подумал – божечки. У них был тот еще видок, а у одного еще рука была прикована наручником к дипломату.

В общем они пригласили меня в Магнитогорск, а я думаю – где вообще этот Магнитогорск? Никогда о нем не слышал.

Но меня сразу захватила эта идея. Я тренировал против русских, неплохо было бы узнать изнутри, как они играют.

Ну и мне всегда нравились приключения, так что решил попробовать. И я ни о чем не пожалел. Это был незабываемый опыт. Каждый день случалось что-то интересное.

Я подкармливал там бродячих собак, и они со мной бегали по холмам, по мусору, стаей из 14-15 собак.

И как-то бегу, вижу какой-то пластиковый навес, а из-под него торчат ноги. Остановился, а там мужик спит – в минус 40! Под пластиковым навесом! Вот такие приключения интересны.

А в другой раз за ареной увидел, как что-то висит на дереве. Думаю – что это, черт побери, такое. А это овца.

Кто-то убил овцу и подвесил на дереве. Подумал – где я, на какой планете, это вообще реально? Каждый день там происходит что-то невероятное, – сказал бывший главный тренер « » в подкасте Spittin’ Chiclets.