Кинг о Магнитогорске: «За ареной увидел, как что-то висит на дереве. Кто-то убил овцу и подвесил. Подумал – где я, на какой планете, это вообще реально?»

Теги Металлург Мг Дэйв Кинг КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Дэйв Кинг поделился воспоминаниями о том, как получил предложение возглавить «Металлург».

Канадец тренировал магнитогорскую команду в сезоне-2005/06.

– «Магнитка» же большой клуб. Как вообще туда попали?

– Я был на чемпионате мира, когда мне позвонили русские агенты и сказали, что «Магнитка» хочет со мной встретиться.

Пошел с ними позавтракать, на встрече было несколько человек. Все выглядели как мафиози, я еще подумал – божечки. У них был тот еще видок, а у одного еще рука была прикована наручником к дипломату.

В общем они пригласили меня в Магнитогорск, а я думаю – где вообще этот Магнитогорск? Никогда о нем не слышал.

Но меня сразу захватила эта идея. Я тренировал против русских, неплохо было бы узнать изнутри, как они играют.

Ну и мне всегда нравились приключения, так что решил попробовать. И я ни о чем не пожалел. Это был незабываемый опыт. Каждый день случалось что-то интересное.

Я подкармливал там бродячих собак, и они со мной бегали по холмам, по мусору, стаей из 14-15 собак.

И как-то бегу, вижу какой-то пластиковый навес, а из-под него торчат ноги. Остановился, а там мужик спит – в минус 40! Под пластиковым навесом! Вот такие приключения интересны.

А в другой раз за ареной увидел, как что-то висит на дереве. Думаю – что это, черт побери, такое. А это овца.

Кто-то убил овцу и подвесил на дереве. Подумал – где я, на какой планете, это вообще реально? Каждый день там происходит что-то невероятное, – сказал бывший главный тренер «Металлурга» в подкасте Spittin’ Chiclets.

20 комментариев

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Hola Hola
Ответ Eduard Rastryopin
Это он на левом берегу бегал,что ли?
А что там на левом берегу? Холмы из мусора?
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Александр Невский
Да это так и есть там в Магнитогорске до сих пор такое происходит и тот мужик так же живёт и овца так же висит на дереве , мой вам совет не приезжайте в Магнитогорск.
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aigul76
Мне кажется, он фильмов американских про Россию насмотрелся) скучает, наверное..
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vertigo74
Массовые убийства детей в школах США много-много лет из огнестрела.

Подумал – где я, на какой планете, это вообще реально?
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Александр Базилий
Ответ vendigo
а куда по его мнению нужно подвешивать убитую овцу?
под своды арены Динамо.... а ой, у них не то что Арены, у них даже Юр Лица постоянного нету:D
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Bdv68
Зверский чувак - в минус 40 бегал, уважэ ☝️🤬
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Кеша
Ответ dosatuy
А где находится например Бостон? И на какой планете живут американцы? Про овцу мне кажется он загнул, а даже если и так в Америке, что не подобного?
У них в Бронксе до 1960 года был человеческий зоопарк из африканцев . Да и сейчас можно такое увидеть в определенных кварталах , что нормальному человеку будет страшно . Кинг , там , видимо , не бывает .
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dzenga 1
Ужасы Дэйва Кинга на Рен-ТВ
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Поговорим о разном
Вот то , что : "Ну и мне всегда нравились приключения, так что решил попробовать" - сомнению трудно подвергнуть. Человек читает и любит приключенческие романы. Это нормально. Если много читает и сам приключения "находит". Вот только интересно очень, а что расскажут болельщики - жители Магнитогорска??? Про минус 40 и бомжей, живущих спокойно и счастливо "в пластике". Много таких? И какие приключения - самые "крутые" ??? И жители: собак и кошек "бездомных " - подкармливают тоже? Особенно в минус 40 побольше?
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dosatuy
А где находится например Бостон? И на какой планете живут американцы? Про овцу мне кажется он загнул, а даже если и так в Америке, что не подобного?
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Кеша
«Умом — Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить». Ф.И.Тютчев .
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Назар Игорь
Хорошо что не человека подвешенного.
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Eduard Rastryopin
Это он на левом берегу бегал,что ли?
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bodya1337
Ответ Ыжык
Под купол арены Металлурга очевидно
C Магнитогорска и за Металлург болею, но почему-то так смешно, в голос))
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кракадил
В ммг 300 тыс жителей. Это большой город. О чем он вообще говорит?
+2
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nefinskiy.kvas@ruslik.lol
Ответ Ыжык
Под купол арены Металлурга очевидно
Для этого арена Барыса есть
+6
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Ыжык
Ответ vendigo
а куда по его мнению нужно подвешивать убитую овцу?
Под купол арены Металлурга очевидно
+15
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Hola Hola
Эти прохладные истории о России в Spittin’ Chiclets можно смело в пирог добавлять вместо клюквы. )
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vendigo
а куда по его мнению нужно подвешивать убитую овцу?
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Кеша
Кинг еще медведя в открытом Уазике на Манежной площади в Москве не видел )))
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