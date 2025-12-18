Кравец и Галлан будут тренерами команды World Stars на Матче звезд КХЛ

Михаил Кравец и Жерар Галлан – тренеры World Stars на Матче звезд КХЛ.

Михаил Кравец («Барыс ») и Жерар Галлан («Шанхай Дрэгонс ») возглавят команду KHL World Stars на Матче звезд КХЛ в Екатеринбурге.

Кравец уже принимал участие в Матче звезд КХЛ 2023 года в Санкт-Петербурге. В 2024-м специалист входил в тренерский штаб сборной мира КХЛ на Кубке Первого канала.

Для Галлана предстоящий Матч звезд станет дебютным.

Матч звезд КХЛ-2026 пройдет в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» 7-8 февраля.

