Гендиректор «Адмирала»: «Не знали, что Криштоф и Шулак до плей-офф подписали контракты. Не хотели их тревожить и отвлекать – это их дело»

Теги переходы КХЛ Адмирал Либор Шулак Михал Криштоф Р-Спорт Хоккей

Игроки «Адмирала» Михал Криштоф и Либор Шулак подписали контракты с другими клубами.

Об этом сообщил генеральный директор «Адмирала» Алексей Ан.

«Мы сами не знали, что Криштоф и Шулак до плей-офф подписали контракты. Мы не хотели их тревожить, будоражить и отвлекать – это их дело.

По поводу всех остальных – они хотят у нас остаться, включая Серебрякова», – сказал Ан.

«Сочи» подпишет форварда «Адмирала» Криштофа на 2 года. Зарплата – 24 и 26 млн рублей («СЭ»)

55 млн рублей в год – зарплата Шулака в «Авангарде». В «Адмирале» было 26 млн

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4 комментария

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Ivan Ryabinin
Ответ HockeyMan
Я считаю что если есть факты того что игрок подписал контракт, имея контракт с другим клубом, зарплату по старому контракту за тот же Марти апрель, можно не платить
Тут и штраф можно серьёзный впаять клубам
0
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HockeyMan
Я считаю что если есть факты того что игрок подписал контракт, имея контракт с другим клубом, зарплату по старому контракту за тот же Марти апрель, можно не платить
+2
0
+2
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chto s licom?
Почему все грязью обливали Авто(контракты метсола, йолкипалки, аалтонена) , когда и Ава, и Сочи делают так же? Где высеры Шевченко по этому поводу или это другое?
+1
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+1
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Clever_mind
Чихать хотели на регламент. Ноги об него вытирают
+2
0
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