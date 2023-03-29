Гендиректор «Адмирала»: «Не знали, что Криштоф и Шулак до плей-офф подписали контракты. Не хотели их тревожить и отвлекать – это их дело»

Игроки «Адмирала» Михал Криштоф и подписали контракты с другими клубами.

Об этом сообщил генеральный директор «Адмирала» Алексей Ан.

«Мы сами не знали, что Криштоф и Шулак до плей-офф подписали контракты. Мы не хотели их тревожить, будоражить и отвлекать – это их дело.

По поводу всех остальных – они хотят у нас остаться, включая Серебрякова», – сказал Ан.

«Сочи» подпишет форварда «Адмирала» Криштофа на 2 года. Зарплата – 24 и 26 млн рублей («СЭ»)

55 млн рублей в год – зарплата Шулака в «Авангарде». В «Адмирале» было 26 млн