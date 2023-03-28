«Сочи» подпишет форварда «Адмирала» Криштофа на 2 года. Зарплата – 24 и 26 млн рублей («СЭ»)

Теги возможные переходы КХЛ Адмирал Сочи Михал Криштоф Спорт-Экспресс деньги Хоккей

«Сочи» подпишет форварда «Адмирала» Криштофа на 2 года, зарплата – 24 и 26 млн рублей.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Ожидается, что 29-летний словак подпишет контракт с сочинским клубом после 30 апреля, когда завершится срок действия текущего контракта. 

Криштоф провел 46 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Адмирал» и набрал 30 (7+23) очков при показателе полезности «+6». В плей-офф добавил 4 (1+3) балла в 12 играх. 

По данным издания, зарплата нападающего в клубе из Владивостока за этот сезон составляет 20 миллионов рублей. 

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5 комментариев

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Сергей Омиго
Ответ иван
Люди не кипишуйте точицкий на 10 лямов больше получает
Точицкого подпишет цска или авангард у них сейчас из за него дележ
0
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Фёдор Кузнецов
Хороший игрок для Сочи за отличные, деньги, ну и нет риска травмы в сборной
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Кеша
Я уже писал , что начался дерибан Адмирала. Процесс идет . Разберут всех ведущих игроков без остатка . Даже нищий Сочи участвует в этом процессе .
+2
0
+2
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иван
Люди не кипишуйте точицкий на 10 лямов больше получает
+1
0
+1
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Олег
ЛУЧШЕ БЫ СОЧИ РОТЕНБЕРГА ПОДПИСАЛ 🤣
+1
-1
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