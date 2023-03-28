«Сочи» подпишет форварда «Адмирала» Криштофа на 2 года. Зарплата – 24 и 26 млн рублей («СЭ»)

« » подпишет форварда « » Криштофа на 2 года, зарплата – 24 и 26 млн рублей.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Ожидается, что 29-летний словак подпишет контракт с сочинским клубом после 30 апреля, когда завершится срок действия текущего контракта.

Криштоф провел 46 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Адмирал» и набрал 30 (7+23) очков при показателе полезности «+6». В плей-офф добавил 4 (1+3) балла в 12 играх.

По данным издания, зарплата нападающего в клубе из Владивостока за этот сезон составляет 20 миллионов рублей.