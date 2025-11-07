  • Спортс
Галлан об игре со СКА: «Особенного отношения к таким матчам нет. У них хорошая команда, большая история, много лет играют в Петербурге. Я фокусируюсь на том, чтобы выиграть конкретную игру»

Жерар Галлан сообщил, что Патрик Рыбар получил травму.

Главный тренер «Шанхая» Жерар Галлан сообщил, что поменял вратаря Патрика Рыбара по ходу матча со СКА из-за травмы.

«Дрэгонс» в четверг уступили СКА со счетом 2:3 ОТ. Андрей Тихомиров заменил Рибара в третьем периоде при счете 2:2.

– Обидное поражение в овертайме. Первый период был очень хорошим для нас. Затем потеряли скорость, не знаю, по каким причинам. Второй и третий периоды были недостаточно хороши. Слишком много удалений.

– Почему заменили вратаря в третьем периоде?

– Небольшую травму получил Патрик Рыбар.

– Одна победа за семь матчей. Сегодня упустили матч, ведя 2:0. Какое моральное состояние в команде?

– Ментальных проблем нет. Считаю, мы могли выигрывать эту игру. В целом никакой паники нет. В команде хорошее настроение. Не нужно зацикливаться на плохом результате.

– «Шанхайские Драконы» являются раздражителем для СКА. Мог ли СКА иметь дополнительную мотивацию в связи с этим?

– Я так не думаю. Для меня точно нет особенного отношения к таким матчам. СКА – очень хорошая команда, много лет играют в Санкт-Петербурге, у них большая история. Сейчас две команды (в городе). Для болельщиков это очень весело, но у меня нет такого отношения.

Для меня важно забрать два очка в матче. Я фокусируюсь на том, чтобы выиграть конкретную игру.

– Вы впервые играете в гостях в Санкт-Петербурге. Как ощущения?

– Самое хорошее, что нам не нужно лететь. Просто сели на автобус и поехали. В этом месяце было тяжело из-за переездов, а здесь рядом с домом – сел и приехал.

– Можете сравнить петербургское дерби с нью-йоркским?

– Нет, не сравню.

– Как вам Ледовый дворец?

– Сегодня здесь в первый раз. Арена очень понравилась, все здорово, была хорошая энергетика. Занимательная игра для болельщиков, но я не совсем доволен поражением в овертайме, – сказал Галлан.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
