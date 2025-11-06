Жаровский о «Монреале»: «У нас есть контакт. Спрашивают, если что нужно по форме, как я сыграл»

Александр Жаровский прокомментировал свое выступление в КХЛ.

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Жаровский высказался о своей результативности в этом сезоне.

18-летний нападающий набрал 15 (6+9) очков в 15 матчах текущего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

В 2025 году Жаровский был выбран «Монреалем» на драфте НХЛ под 34-м общим номером.

– За счет чего вы набрали такой ход?

– Очень важно доверие тренерского штаба. За это огромное спасибо, что дают столько игрового времени и большинства. И делают так, что молодые хоккеисты не боятся совершить ошибку на льду.

А еще я очень люблю хоккей. Надо делать правильные действия, и результат придет. Кроме того, у меня хорошие партнеры. Мы разговариваем о том, что и как будем делать на площадке.

– В «Монреале» думают, что сорвали джекпот, выбрав вас на драфте. Правда, что выбрать вас посоветовал Иван Демидов?

– Не знаю, но это вполне возможно. Я просто не в курсе.

– Что вам пишут из «Канадиенс»?

– Спрашивают, если что нужно по форме, как я сыграл. У нас есть контакт.

– Нужно ли вам прибавлять в мышечной массе, если вы в 20 лет в 2027 году решите поехать в НХЛ?

– Прибавлять нужно всегда и во всем. Безусловно, и в этом тоже, – сказал Жаровский.