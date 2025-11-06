  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Жаровский о «Монреале»: «У нас есть контакт. Спрашивают, если что нужно по форме, как я сыграл»
0

Жаровский о «Монреале»: «У нас есть контакт. Спрашивают, если что нужно по форме, как я сыграл»

Александр Жаровский прокомментировал свое выступление в КХЛ.

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Жаровский высказался о своей результативности в этом сезоне.

18-летний нападающий набрал 15 (6+9) очков в 15 матчах текущего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

В 2025 году Жаровский был выбран «Монреалем» на драфте НХЛ под 34-м общим номером.

– За счет чего вы набрали такой ход?

– Очень важно доверие тренерского штаба. За это огромное спасибо, что дают столько игрового времени и большинства. И делают так, что молодые хоккеисты не боятся совершить ошибку на льду.

А еще я очень люблю хоккей. Надо делать правильные действия, и результат придет. Кроме того, у меня хорошие партнеры. Мы разговариваем о том, что и как будем делать на площадке.

– В «Монреале» думают, что сорвали джекпот, выбрав вас на драфте. Правда, что выбрать вас посоветовал Иван Демидов?

– Не знаю, но это вполне возможно. Я просто не в курсе.

– Что вам пишут из «Канадиенс»?

– Спрашивают, если что нужно по форме, как я сыграл. У нас есть контакт.

– Нужно ли вам прибавлять в мышечной массе, если вы в 20 лет в 2027 году решите поехать в НХЛ?

– Прибавлять нужно всегда и во всем. Безусловно, и в этом тоже, – сказал Жаровский.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Жаровский
logoКХЛ
logoМатч ТВ
logoСалават Юлаев
logoМонреаль
logoНХЛ
logoИван Демидов
Драфт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Козлов о 2:1 с «Барысом»: «Салават» придерживался плана, знали, что игра за 4 очка. Ремпал пока не готов, он в Уфе готовится к матчам»
вчера, 18:08
18-летний Жаровский набрал 15 очков в 15 матчах сезона КХЛ – он второй бомбардир «Салавата» после Кузнецова и делит с Хохлачевым лидерство по голам
вчера, 17:03Видео
Жаровский о звании новичка месяца в КХЛ: «Спасибо Козлову, что дает играть и доверяет большинство. Слышал сравнения с Демидовым, может, мы и похожи»
4 ноября, 13:10
Главные новости
На арену СКА не пускают фанатов в форме «Шанхая» из-за иероглифов на джерси – требуют нотариально заверенный перевод («Чемпионат»)
8 минут назад
ЦСКА играет с «Торпедо». ВидеоСпортс’’ показывает матч Fonbet КХЛ
11 минут назадВидео
КХЛ. «Локомотив» против «Спартака», «Динамо» Минск играет с «Ак Барсом», СКА принимает «Шанхай», ЦСКА встречается с «Торпедо»
11 минут назадLive
Фетисов о попытке Биннингтона спрятать в трусы шайбу после 900-го гола Овечкина: «Любой бы хотел забрать ее. Молодец, привлек к себе внимание. Он тоже теперь вошел в историю»
42 минуты назад
Ротенберг об Овечкине: «Поздравляю Александра Великого с еще одной грандиозной вершиной. Уверен, что на 900-й шайбе он не остановится. На его примере учатся молодые хоккеисты»
50 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Питтсбургом», «Монреаль» против «Нью-Джерси», «Тампа» в гостях у «Вегаса», «Каролина» примет «Миннесоту»
сегодня, 14:54
Ротенбергу подарили красный сноуборд на форуме «Россия – спортивная держава»: «Надо обязательно проверить на Красной Поляне»
сегодня, 14:45Фото
Смотрите ЦСКА – «Торпедо» бесплатно на ВидеоСпортсе’‘! Все матчи Fonbet КХЛ – на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
сегодня, 14:30Видео
Экс-тренер «Сибири» Епанчинцев возглавил АКМ. Тульский клуб идет 26-м в ВХЛ
сегодня, 14:27
Овечкин – лидер российского рейтинга Forbes по ценности личного бренда. Махачев – 2-й, Медведев – 5-й, Акинфеев – 11-й, Смолов – 12-й, Дзюба – 15-й, Петросян – 21-я, Малкин – 22-й, Соболев – 25-й
сегодня, 14:18
Ко всем новостям
Последние новости
Морозов о Кузнецове: «Знаем его потенциал, как он умеет играть. Он будет готовиться с тренером по физподготовке, чтобы помогать «Металлургу» побеждать, показывая лучшие качества на льду»
25 минут назад
Джош Ливо: «Мне нравится стиль игры КХЛ, он подходит мне, я люблю эту лигу. Здесь я добился определенного успеха, наслаждаюсь жизнью в России»
сегодня, 15:29
Дэйли о 900-й шайбе Овечкина в НХЛ: «Еще одно достижение величайшего голеадора, который когда-либо жил на свете»
сегодня, 15:14
Агент Глотова: «Трактор» пока не собирается обменивать Василия. Я недавно общался с Волковым»
сегодня, 14:58
Сошников покинет «Сибирь». Форвард захотел уйти после замены Епанчинцева на Буцаева (Дмитрий Ерыкалов)
сегодня, 12:15
«Амур» подпишет контракт с Рыковым на год. Защитник играл за «Трактор» и «Ладу» в этом сезоне (Metaratings)
сегодня, 11:18
Кадри провел 1000-й матч в регулярках НХЛ. 35-летний форвард «Калгари» забил «Коламбусу»
сегодня, 10:07
«Барыс» и 39-летний Старченко переподписали контракт. Форвард отправлен в «Номад» для набора формы
сегодня, 08:55
Аскаров – 3-я звезда матча против «Сиэтла». Вратарь «Сан-Хосе» одержал 3-ю победу в сезоне, отразив 28 из 29 бросков
сегодня, 06:40
Михеев забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Ванкувером». Форвард «Чикаго» набрал 6 очков в 12 играх чемпионата НХЛ
сегодня, 06:05