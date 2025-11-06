ЦСКА проиграл 4-й матч подряд – 1:2 от «Торпедо». У команды Исакова серия из 5 побед

«Торпедо» выиграло в 5-м матче КХЛ подряд.

«Торпедо » обыграло ЦСКА (2:1) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это 5-я победа команды тренера Алексея Исакова подряд.

На данный момент «Торпедо» занимает 2-е место в таблице Запада с 34 баллами в 26 играх.

Для ЦСКА поражение стало 4-м подряд. Команда тренера Игоря Никитина идет на 8-м месте в Западной конференции с 22 очками после 23 матчей.

