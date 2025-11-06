Мерфи из СКА забросил самую быструю шайбу в овертайме в истории КХЛ – на 3-й секунде

Тревор Мерфи забил самый быстрый гол в овертайме в истории КХЛ.

Защитник СКА Тревор Мерфи забросил самую быструю шайбу в овертайме в истории Фонбет Чемпионата КХЛ.

СКА обыграл «Шанхай» (3:2 ОТ) в матче КХЛ. Мерфи забросил решающую шайбу на 3-й секунде овертайма.

Предыдущий рекорд был установлен 8 октября 2008 года Павлом Бойченко в матче «Витязь» – «Барыс» – 6 секунд.

Всего Мерфи набрал 3 (2+1) балла в матче против «Дрэгонс ».

СКА отыгрался с 0:2 и победил «Шанхай» в овертайме. Команда Ларионова идет 9-й на Западе