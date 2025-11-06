Губерниев об игре Овечкина: «Никогда не понимал разговоров, что он слабо начал сезон. Александр идет по нарастающей»

Дмитрий Губерниев оценил выступление Александра Овечкина.

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об игре Александра Овечкина в сезоне-2025/26.

Нападающий набрал 8 (3+5) очков в 13 играх. В матче против «Сент-Луиса» (6:1) капитан «Кэпиталс» забил 900-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Никогда не понимал разговоров по поводу того, что Овечкин слабо начал сезон. Он идет по нарастающей.

За те несколько сезонов, которые он еще, возможно, проведет в НХЛ, будут установлены новые рекорды. Главное еще Кубок Стэнли взять дополнительно», – сказал Губерниев.

