«Динамо» Минск одержало 6-ю победу подряд. Команда Квартальнова идет 3-й на Западе

Минское «Динамо» одержало 6-ю победу подряд в КХЛ.

«Динамо» обыграло «Ак Барс» (4:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это 6-я победа команды тренера Дмитрия Квартальнова подряд.

На данный момент «Динамо» Минск занимает 3-е место в таблице Запада с 31 баллом в 22 играх.

«Ак Барс» идет на 2-м месте в таблице Востока с 32 очками после 23 матчей.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
