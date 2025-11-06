«Динамо» одержало 6-ю победу подряд. Команда Кудашова идет 4-й на Западе

Московское «Динамо» одержало 6-ю победу подряд в КХЛ.

«Динамо» обыграло «Ладу» (4:3 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это 6-я победа команды тренера Алексея Кудашова подряд.

На данный момент «Динамо» занимает 4-е место в таблице Запада с 31 баллом в 22 играх.

«Лада» идет на 10-м месте с 15 очками после 23 матчей.