«Динамо» одержало 6-ю победу подряд. Команда Кудашова идет 4-й на Западе
Московское «Динамо» одержало 6-ю победу подряд в КХЛ.
«Динамо» обыграло «Ладу» (4:3 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это 6-я победа команды тренера Алексея Кудашова подряд.
На данный момент «Динамо» занимает 4-е место в таблице Запада с 31 баллом в 22 играх.
«Лада» идет на 10-м месте с 15 очками после 23 матчей.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
