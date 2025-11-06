Тарасова о 900-й шайбе Овечкина в НХЛ: «Он хоккейный гений! Очень люблю такие победы над собой. Это подарок от него всем к Новому году»

Татьяна Тарасова оценила 900-й гол Александра Овечкина в регулярках НХЛ.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о 900-й шайбе форварда «Вашингтона » Александра Овечкина .

40-летний капитан «Кэпиталс» забил 900-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Сент-Луиса» (6:1). Овечкин является рекордсменом лиги по числу голов в регулярках.

«Я его поздравляю! Он хоккейный гений! Очень люблю такие победы над собой. Всех поздравляю с новым рекордом.

Это подарок от Овечкина всем к Новому году», – сказала Тарасова.

