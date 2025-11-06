  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Тарасова о 900-й шайбе Овечкина в НХЛ: «Он хоккейный гений! Очень люблю такие победы над собой. Это подарок от него всем к Новому году»
3

Тарасова о 900-й шайбе Овечкина в НХЛ: «Он хоккейный гений! Очень люблю такие победы над собой. Это подарок от него всем к Новому году»

Татьяна Тарасова оценила 900-й гол Александра Овечкина в регулярках НХЛ.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о 900-й шайбе форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

40-летний капитан «Кэпиталс» забил 900-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Сент-Луиса» (6:1). Овечкин является рекордсменом лиги по числу голов в регулярках.

«Я его поздравляю! Он хоккейный гений! Очень люблю такие победы над собой. Всех поздравляю с новым рекордом.

Это подарок от Овечкина всем к Новому году», – сказала Тарасова.

🎆 Есть 900-я! Овечкин забросил с разворота и с неудобной руки

Момент дня: вратарь «Сент-Луиса» украл 900-ю шайбу Овечкина! Судья заметил и отобрал

Все, что нужно знать о 900 голах Овечкина

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлександр Овечкин
logoВашингтон
logoСпорт-Экспресс
logoНХЛ
logoТатьяна Тарасова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Фетисов о попытке Биннингтона спрятать в трусы шайбу после 900-го гола Овечкина: «Любой бы хотел забрать ее. Молодец, привлек к себе внимание. Он тоже теперь вошел в историю»
сегодня, 15:59
Ротенберг об Овечкине: «Поздравляю Александра Великого с еще одной грандиозной вершиной. Уверен, что на 900-й шайбе он не остановится. На его примере учатся молодые хоккеисты»
сегодня, 15:51
Дэйли о 900-й шайбе Овечкина в НХЛ: «Еще одно достижение величайшего голеадора, который когда-либо жил на свете»
сегодня, 15:14
Главные новости
Губерниев о попытке Биннингтона спрятать в трусы шайбу после 900-го гола Овечкина: «Я бы на его месте тоже попробовал стырить ее, наверное. Он счастливый человек – пропустить такой гол...»
17 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Питтсбургом», «Монреаль» против «Нью-Джерси», «Тампа» в гостях у «Вегаса», «Каролина» примет «Миннесоту»
19 минут назад
Морозов о 900-й шайбе Овечкина: «Великое достижение российского героя. Рады за него, за страну. Рады, что это наш игрок, который вписал свое имя в историю НХЛ»
28 минут назад
«Шанхай» забил после потери Ларионова-младшего у борта. Маккегг продавил форварда СКА, отобрал у него шайбу и сделал передачу на Владимира Кузнецова
43 минуты назадВидео
КХЛ. «Локомотив» против «Спартака», «Динамо» Минск играет с «Ак Барсом», СКА принимает «Шанхай», ЦСКА встречается с «Торпедо»
сегодня, 16:30Live
ЦСКА играет с «Торпедо». ВидеоСпортс’’ показывает матч Fonbet КХЛ
44 минуты назадВидео
Ливо про слухи о желании стать депутатом в России: «В первый раз об этом слышу! Я приехал сюда, чтобы играть в хоккей, не ищу чего-то другого»
сегодня, 16:56
На арену СКА не пускают фанатов в форме «Шанхая» из-за иероглифов на джерси – требуют нотариально заверенный перевод («Чемпионат»)
сегодня, 16:33
Фетисов о попытке Биннингтона спрятать в трусы шайбу после 900-го гола Овечкина: «Любой бы хотел забрать ее. Молодец, привлек к себе внимание. Он тоже теперь вошел в историю»
сегодня, 15:59
Ротенберг об Овечкине: «Поздравляю Александра Великого с еще одной грандиозной вершиной. Уверен, что на 900-й шайбе он не остановится. На его примере учатся молодые хоккеисты»
сегодня, 15:51
Ко всем новостям
Последние новости
Савчук забросил самую быструю шайбу «Лады» в КХЛ – на 10-й секунде матча с «Динамо»
сегодня, 17:11Видео
Морозов о Кузнецове: «Знаем его потенциал, как он умеет играть. Он будет готовиться с тренером по физподготовке, чтобы помогать «Металлургу» побеждать, показывая лучшие качества на льду»
сегодня, 16:16
Жаровский о «Монреале»: «У нас есть контакт. Спрашивают, если что нужно по форме, как я сыграл»
сегодня, 15:41
Джош Ливо: «Мне нравится стиль игры КХЛ, он подходит мне, я люблю эту лигу. Здесь я добился определенного успеха, наслаждаюсь жизнью в России»
сегодня, 15:29
Дэйли о 900-й шайбе Овечкина в НХЛ: «Еще одно достижение величайшего голеадора, который когда-либо жил на свете»
сегодня, 15:14
Агент Глотова: «Трактор» пока не собирается обменивать Василия. Я недавно общался с Волковым»
сегодня, 14:58
Сошников покинет «Сибирь». Форвард захотел уйти после замены Епанчинцева на Буцаева (Дмитрий Ерыкалов)
сегодня, 12:15
«Амур» подпишет контракт с Рыковым на год. Защитник играл за «Трактор» и «Ладу» в этом сезоне (Metaratings)
сегодня, 11:18
Кадри провел 1000-й матч в регулярках НХЛ. 35-летний форвард «Калгари» забил «Коламбусу»
сегодня, 10:07
«Барыс» и 39-летний Старченко переподписали контракт. Форвард отправлен в «Номад» для набора формы
сегодня, 08:55