Тарасова о 900-й шайбе Овечкина в НХЛ: «Он хоккейный гений! Очень люблю такие победы над собой. Это подарок от него всем к Новому году»
Татьяна Тарасова оценила 900-й гол Александра Овечкина в регулярках НХЛ.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о 900-й шайбе форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.
40-летний капитан «Кэпиталс» забил 900-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Сент-Луиса» (6:1). Овечкин является рекордсменом лиги по числу голов в регулярках.
«Я его поздравляю! Он хоккейный гений! Очень люблю такие победы над собой. Всех поздравляю с новым рекордом.
Это подарок от Овечкина всем к Новому году», – сказала Тарасова.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
