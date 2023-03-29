Сборная Латвии не будет вызывать игроков из КХЛ на ЧМ-2023

Федерация хоккея Латвии не будет вызывать игроков КХЛ в национальную сборную на ЧМ-2023.

Об этом сообщил генеральный секретарь организации Робертс Плужейтс.

В нынешнем сезоне в Фонбет Чемпионате КХЛ выступали два представителя Латвии – вратарь Янис Калниньш (« ») и нападающий Николай Елисеев (« »).

«Калниньш и Елисеев не будут вызваны в сборную Латвии для подготовки к чемпионату мира-2023», – сообщил Плужейтс.

ЧМ-2023 состоится в Финляндии и Латвии.

Сборная Словакии не будет вызывать игроков из КХЛ на ЧМ-2023