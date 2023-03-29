Сборная Латвии не будет вызывать игроков из КХЛ на ЧМ-2023
Федерация хоккея Латвии не будет вызывать игроков КХЛ в национальную сборную на ЧМ-2023.
Об этом сообщил генеральный секретарь организации Робертс Плужейтс.
В нынешнем сезоне в Фонбет Чемпионате КХЛ выступали два представителя Латвии – вратарь Янис Калниньш («Амур») и нападающий Николай Елисеев («Адмирал»).
«Калниньш и Елисеев не будут вызваны в сборную Латвии для подготовки к чемпионату мира-2023», – сообщил Плужейтс.
ЧМ-2023 состоится в Финляндии и Латвии.
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Я, конечно, понимаю, что всем пофиг и на Куньлунь и на ЧМ в первом дивизионе (тем более первом дивизионе Б), но тем не менее :)