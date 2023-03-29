Сборная Латвии не будет вызывать игроков из КХЛ на ЧМ-2023

Теги Амур Сборная Латвии по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Николай Елисеев Адмирал Янис Калниньш Р-Спорт Хоккей

Федерация хоккея Латвии не будет вызывать игроков КХЛ в национальную сборную на ЧМ-2023.

Об этом сообщил генеральный секретарь организации Робертс Плужейтс.

В нынешнем сезоне в Фонбет Чемпионате КХЛ выступали два представителя Латвии – вратарь Янис КалниньшАмур») и нападающий Николай ЕлисеевАдмирал»). 

«Калниньш и Елисеев не будут вызваны в сборную Латвии для подготовки к чемпионату мира-2023», – сообщил Плужейтс.

ЧМ-2023 состоится в Финляндии и Латвии. 

Сборная Словакии не будет вызывать игроков из КХЛ на ЧМ-2023

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13 комментариев

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Никита Ксенофонтов
Ответ Иван Буренков
На ЧМ от КХЛ едут только казахи,и постоянно возникает вопрос-зачем подстраиваем окончание сезона под этот турнир?
Ну а что ты предлагаешь, еще больше увеличить количество игр? Тебя не тянуло блевать, когда ты видел, как Амур и Адмирал играли уже 10 встречу между собой в сезоне?
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Сергей Жарковский
Казахам победы на ЧМ!
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Кеша
Во всем двойные стандарты ! Тут даже к бабе Мане не ходи ! Чтобы Казахстан там вам все жопу разодрал аж до красных щей и до финала ! !
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парэдокс
Ответ Иван Буренков
На ЧМ от КХЛ едут только казахи,и постоянно возникает вопрос-зачем подстраиваем окончание сезона под этот турнир?
про Куньлунь в качестве сборной Китая в первом дивизионе ЧМ, видно, помнят не все. А ЧМ в первом дивизионе играется раньше, чем в высшем.
Я, конечно, понимаю, что всем пофиг и на Куньлунь и на ЧМ в первом дивизионе (тем более первом дивизионе Б), но тем не менее :)
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andy18
Была бы новость если "Сборная Латвии будет вызывать игроков из КХЛ на ЧМ".. и то плевать.. А так вообще.. кто вот это запостил? ))
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Фёдор Кузнецов
Ответ Иван Буренков
На ЧМ от КХЛ едут только казахи,и постоянно возникает вопрос-зачем подстраиваем окончание сезона под этот турнир?
В теории если Барыс выйдет далеко в плей-офф игроки не смогут сыграть либо за клуб либо за сборную
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Rare Shyy
да, единственная проблема Латвии - игроки КХЛ, объективно)))) позор.
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Александр Чекин
Ну все теперь главный фаворит ЧМ остался без звезд, игроки на депрессантах , чемпионская команда отказалась от них
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Михаил Качалов
Вот вообще удивили у них же мозгов своих нет це Европа
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Melnikov1968
Что так, что эдак, команда все равно никакущая.
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Иван Буренков
На ЧМ от КХЛ едут только казахи,и постоянно возникает вопрос-зачем подстраиваем окончание сезона под этот турнир?
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Michael_Monza
Да это сборная говно, что с ними, что без
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Александр Кудрявцев
Как то легко отделались, без проблем и санкций
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