55 млн рублей в год – зарплата Шулака в «Авангарде». В «Адмирале» было 26 млн

« » будет платить 55 миллионов рублей в год.

Ранее появилась информация, что защитник перейдет из « » в омский клуб.

Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин сообщил, что зарплата чешского хоккеиста в «Авангарде» составит 55 миллионов рублей в год.

29-летний игрок в нынешнем Фонбет Чемпионате КХЛ провел 67 матчей и набрал 40 (13+27) очков при полезности «+9», 50 минутах штрафа и среднем времени на льду 22:58.

В плей-офф Шулак забросил 2 шайбы в 11 играх.

В приморском клубе хоккеист зарабатывал 26 миллионов рублей в год.