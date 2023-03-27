55 млн рублей в год – зарплата Шулака в «Авангарде». В «Адмирале» было 26 млн
«Авангард» будет платить Либору Шулаку 55 миллионов рублей в год.
Ранее появилась информация, что защитник перейдет из «Адмирала» в омский клуб.
Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин сообщил, что зарплата чешского хоккеиста в «Авангарде» составит 55 миллионов рублей в год.
29-летний игрок в нынешнем Фонбет Чемпионате КХЛ провел 67 матчей и набрал 40 (13+27) очков при полезности «+9», 50 минутах штрафа и среднем времени на льду 22:58.
В плей-офф Шулак забросил 2 шайбы в 11 играх.
В приморском клубе хоккеист зарабатывал 26 миллионов рублей в год.
Если смотреть, например, по вчерашнему матчу, то 55 Шулаку это дикая переплата.
Никакого Шулака Авангард не собирается подписывать!