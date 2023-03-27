55 млн рублей в год – зарплата Шулака в «Авангарде». В «Адмирале» было 26 млн

Теги Авангард возможные переходы КХЛ Адмирал Либор Шулак Хоккей

«Авангард» будет платить Либору Шулаку 55 миллионов рублей в год.

Ранее появилась информация, что защитник перейдет из «Адмирала» в омский клуб.

Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин сообщил, что зарплата чешского хоккеиста в «Авангарде» составит 55 миллионов рублей в год.

29-летний игрок в нынешнем Фонбет Чемпионате КХЛ провел 67 матчей и набрал 40 (13+27) очков при полезности «+9», 50 минутах штрафа и среднем времени на льду 22:58.

В плей-офф Шулак забросил 2 шайбы в 11 играх.

В приморском клубе хоккеист зарабатывал 26 миллионов рублей в год.

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16 комментариев

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usenko
На месте Авангарда, я бы подал в суд на Хайруллина. На носу финал конференции, а тут такой вброс. Явно желание нарушить атмосферу у птиц, что на руку барсам.
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Sergey55
татары что ли играть в свою игру начали?!
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Георгий Волков
Казанские вбросы от Хайруллина
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Алексей Тарлыков
И 40 хватило бы. Ничего себе, более чем в два раза за игру в атаке
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mihany12
Что за контракты????
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Габорик
А наш гениальный менеджер уже договорился с Ткачёвым, Толчинским, Шарипзяновым?

Если смотреть, например, по вчерашнему матчу, то 55 Шулаку это дикая переплата.
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Славонычч
При нынешней бедности народа и среднюю з/п в 30-35 тысяч какие то космические цифры 🫣💫
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Кеша
«— Кака́я бай? Каюм жениться хотел! Деньга не был — калым платить! Папка старый у мине. Старый! Мамка старый. Юрт совсем худая стал... дождик мимо крыша капает... Халат! О! Халат не был у мене, халат не был, честное слово, у мене халат не был... каждый шакал халат носит. Я целый год без халат ходил! Конь! Конь держал! Конь! Давно уехать надо был! Конь держал, конь болел!» цитата «Свой среди чужих , чужой среди своих»
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Ыжык
Ответ GoodZilla
"Прокачка" это... Понятное дело, чтобы Бродхерста поддеть и, соответственно, остальных игроков Авангарда Никакого Шулака Авангард не собирается подписывать!
Если бы хотели Бродхерста подписать, давно бы это сделали как с Буше.
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Камбоджа134
Та это липовые цифры, начнём с того что все зп в $, ну а количество нулей в тугриках занижено для потолка
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GoodZilla
"Прокачка" это... Понятное дело, чтобы Бродхерста поддеть и, соответственно, остальных игроков Авангарда
Никакого Шулака Авангард не собирается подписывать!
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Дима Миронов
Науменков 60, Шулак 55 почувствуй разницу
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Антон Фёдоров
Бродхëрст на выход получается?! Интересно, кем заменить Алекса, у дергачёва не получилось
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Ыжык
6 человек на контракте и 370 млн потрачено.
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Espresso Espresso
55 - во первых это красиво, ну и код региона, во вторых.
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арегон
Хорошая прибавка к зарплате)
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