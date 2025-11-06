  • Спортс
  • Морозов о Кузнецове: «Знаем его потенциал, как он умеет играть. Он будет готовиться с тренером по физподготовке, чтобы помогать «Металлургу» побеждать, показывая лучшие качества на льду»
Морозов о Кузнецове: «Знаем его потенциал, как он умеет играть. Он будет готовиться с тренером по физподготовке, чтобы помогать «Металлургу» побеждать, показывая лучшие качества на льду»

Глава КХЛ высказался о выступлении Евгения Кузнецова за «Металлург».

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал ситуацию вокруг форварда «Металлурга» Евгения Кузнецова.

Ранее главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин заявил, что Кузнецов находится в плохой форме и отстранил его от участия в выездной серии матчей FONBET КХЛ.

«Это узнаваемая личность, медийный игрок. Мы знаем его потенциал, как он умеет играть. Сейчас видим, как складывается для него начало сезона, потому что он немного пропустил.

Тренер говорит, что ему надо поработать над физическими кондициями. Поэтому он сейчас не полетит с командой, а будет готовиться с тренером по физической подготовке. Чтобы помогать команде побеждать, показывая свои лучшие качества на льду», – сказал Морозов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
