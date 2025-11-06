Жамнов после 2:5 от «Локомотива»: «Комплекс ошибок в обороне, много голов привозим сами себе. Придется много работать, если хотим стать хорошей командой»

Алексей Жамнов высказался об ошибках в игре «Спартака».

Главный тренер «Спартака » Алексей Жамнов подвел итоги матча против «Локомотива » (2:5).

– Полностью провалили второй период, добавить больше нечего. Отсюда и такой результат. Первые два гола – рикошет, неправильно сыграли в обороне, второй сами себе забили от конька, команда чуть растерялась. Начали проигрывать борьбу, единоборства, полностью отдали свой пятак.

Перед третьим периодом поставил задачу выиграть его. В такие моменты и познается класс команды: забей моменты в первом периоде, ведь неплохо начали. Во втором периоде надломило команду. Брали таймаут, была попытка успокоить, завести. Многие выпадали из игры, хотели встряхнуть, но не получилось.

– Почему так поздно решили поменять вратаря?

– В пропущенных голах винить его не в чем, чисто индивидуальные ошибки и рикошеты, вратарю в такие моменты очень тяжело среагировать.

– Почему заменили Кровякова на Рябова?

– Даем шансы игрокам, они должны за них хвататься и использовать. Ответ кроется в этом.

– Пять пропущенных шайб, было столько же в Сочи, неудачные игры с «Динамо» и «Шанхайскими Драконами»…

– Еще в том году вспомните результаты. Есть объяснение им, игра складывается из микромоментов и элементов. В обороне один не отработал, сыграл неправильно – отсюда недопонимание в той или иной ситуации.

Комплекс ошибок в обороне, есть над чем работать. Много голов привозим сами себе, как с третьей и четвертой шайбами. Просим не делать такие ошибки с первой игры, но почему-то их делают и делают. В таких матчах все 60 минут надо играть очень правильно вне зависимости от счета. Много работать придется, если хотим стать хорошей командой, – сказал Жамнов.