  • Хартли о большинстве «Локомотива»: «Мы играли лучше, чем показывал результат. Сейчас шайба зашла, хорошо, что ее забил Березкин. Надеемся, что это тенденция на будущее»
Хартли о большинстве «Локомотива»: «Мы играли лучше, чем показывал результат. Сейчас шайба зашла, хорошо, что ее забил Березкин. Надеемся, что это тенденция на будущее»

Боб Хартли оценил игру «Локомотива» против «Спартака».

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли подвел итоги матча против «Спартака» (5:2).

Нападающий Максим Березкин забил свой первый гол в сезоне в этой игре.

– Первый период был не самым выразительным в нашем исполнении. Слишком много играли у себя в зоне, хотя неплохо оборонялись. Второй период начали с двухминутного меньшинства. Выстояли. Это был переломный момент матча.

Если пропускаешь на первых минутах второго периода, инициатива будет у соперника. Нам удалось ее взять в свои руки, довести матч до победы. Рады дебютному голу Березкина в большинстве. Тройка Шалунова, Каюмова и Березкина сыграла лучший матч в сезоне.

– Овечкина облили пивом после 900-ой шайбы. Березкина не обливали?

– Единственная разница была в том, что вратарь не старался украсть шайбу Березкина (смеется).

– Насколько расстроились двум пропущенным шайбам в концовке?

– Не хотелось их пропускать, но будем брать это как бесплатный урок. Это не стоило нам очков, но надо делать из этого выводы и учиться. Все хорошо.

– Что с Паником?

– Травма нижней части тела. Надеемся, что несерьезная. Доктор завтра будет проводить обследование, тогда будет более ясная картина. Желаем ему здоровья.

– Налаживается игра в большинстве?

– Ребята получают вознаграждение за свой труд. Мы играли в большинстве лучше, чем показывал результат, он у всех на глазах. Что создавали в предыдущих играх, не могли реализовать. Сейчас шайба зашла. Хорошо, что ее забил Березкин. Надеемся, что это тенденция на будущее.

– Кузин набрал еще одно очко. Видите его прогресс?

– Артем – самый лучший молодой игрок, с которым я работал в плане профессионализма. Правильно подходит к своему делу, – сказал Хартли.

«Локомотив» выиграл 7 из 8 последних матчей. Команда Хартли идет 1-й на Западе

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
травмы
