Хартли о большинстве «Локомотива»: «Мы играли лучше, чем показывал результат. Сейчас шайба зашла, хорошо, что ее забил Березкин. Надеемся, что это тенденция на будущее»

Боб Хартли оценил игру «Локомотива» против «Спартака».

Главный тренер «Локомотива » Боб Хартли подвел итоги матча против «Спартака » (5:2).

Нападающий Максим Березкин забил свой первый гол в сезоне в этой игре.

– Первый период был не самым выразительным в нашем исполнении. Слишком много играли у себя в зоне, хотя неплохо оборонялись. Второй период начали с двухминутного меньшинства. Выстояли. Это был переломный момент матча.

Если пропускаешь на первых минутах второго периода, инициатива будет у соперника. Нам удалось ее взять в свои руки, довести матч до победы. Рады дебютному голу Березкина в большинстве. Тройка Шалунова, Каюмова и Березкина сыграла лучший матч в сезоне.

– Овечкина облили пивом после 900-ой шайбы. Березкина не обливали?

– Единственная разница была в том, что вратарь не старался украсть шайбу Березкина (смеется).

– Насколько расстроились двум пропущенным шайбам в концовке?

– Не хотелось их пропускать, но будем брать это как бесплатный урок. Это не стоило нам очков, но надо делать из этого выводы и учиться. Все хорошо.

– Что с Паником?

– Травма нижней части тела. Надеемся, что несерьезная. Доктор завтра будет проводить обследование, тогда будет более ясная картина. Желаем ему здоровья.

– Налаживается игра в большинстве?

– Ребята получают вознаграждение за свой труд. Мы играли в большинстве лучше, чем показывал результат, он у всех на глазах. Что создавали в предыдущих играх, не могли реализовать. Сейчас шайба зашла. Хорошо, что ее забил Березкин. Надеемся, что это тенденция на будущее.

– Кузин набрал еще одно очко. Видите его прогресс?

– Артем – самый лучший молодой игрок, с которым я работал в плане профессионализма. Правильно подходит к своему делу, – сказал Хартли.

«Локомотив» выиграл 7 из 8 последних матчей. Команда Хартли идет 1-й на Западе