Третьяк о попытке Биннингтона спрятать в трусы шайбу после 900-го гола Овечкина: «Могу его понять, я бы тоже хотел иметь такую шайбу. Можно только представить, какую она имеет историческую ценность»

Владислав Третьяк оценил попытку Биннингтона спрятать шайбу после гола Овечкина.

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о попытке вратаря «Сент-Луиса» Джордана Биннингтона забрать шайбу после гола нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

Капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин забил 900-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Сент-Луиса» (6:1). Голкипер «Блюз» Биннингтон пытался спрятать юбилейную шайбу в амуниции, но судьи попросили отдать ее.

«Могу, конечно, его понять, думаю, он хотел оставить ее себе. Я бы тоже хотел иметь такую шайбу. Можно только представить, какую она имеет историческую ценность, так как 900 шайб больше никто не забивал. Возможно, эта шайба не будет принадлежать ни тому, ни другому, а потом будет где-то в музее.

Я поздравил Овечкина, пожелал ему удачи и, естественно, не останавливаться на достигнутом. С каждой игрой мы ждем от него голов, это достижение историческое, мирового уровня и радуемся, что в свои годы он показывает интересный хоккей для своей команды», - сказал Третьяк.

