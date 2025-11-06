Савчук забросил самую быструю шайбу «Лады» в КХЛ – на 10-й секунде матча с «Динамо»

Райли Савчук забросил самую быструю шайбу «Лады» в КХЛ.

Нападающий «Лады» Райли Савчук забил гол на 10-й секунде матча Фонбет Чемпионата КХЛ против «Динамо ».

Таким образом, он забросил самую быструю шайбу «Лады» в КХЛ.

Предыдущее лучшее достижение принадлежало Сергею Шумакову, отличившемуся на 11-й секунде матча с «Торпедо» в 2023 году.