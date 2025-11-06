Савчук забросил самую быструю шайбу «Лады» в КХЛ – на 10-й секунде матча с «Динамо»
Райли Савчук забросил самую быструю шайбу «Лады» в КХЛ.
Нападающий «Лады» Райли Савчук забил гол на 10-й секунде матча Фонбет Чемпионата КХЛ против «Динамо».
Таким образом, он забросил самую быструю шайбу «Лады» в КХЛ.
Предыдущее лучшее достижение принадлежало Сергею Шумакову, отличившемуся на 11-й секунде матча с «Торпедо» в 2023 году.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости