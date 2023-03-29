«Адмирал» и Серебряков продлили контракт на один год

продлил контракт с « ».

Клуб из Владивостока объявил о заключении с вратарем нового соглашения сроком на один год.

Серебряков провел 50 матчей в Фонбет чемпионате , одержал 20 побед, пропуская в среднем 1,79 шайбы и отражая 94,4% бросков.

В плей-офф вратарь провел 12 игр, одержал 6 побед, пропуская в среднем 1,95 шайбы и отражая 94,5% бросков.