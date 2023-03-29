«Адмирал» и Серебряков продлили контракт на один год

Теги КХЛ Никита Серебряков Адмирал Хоккей

Никита Серебряков продлил контракт с «Адмиралом». 

Клуб из Владивостока объявил о заключении с вратарем нового соглашения сроком на один год. 

Серебряков провел 50 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, одержал 20 побед, пропуская в среднем 1,79 шайбы и отражая 94,4% бросков.

В плей-офф вратарь провел 12 игр, одержал 6 побед, пропуская в среднем 1,95 шайбы и отражая 94,5% бросков.

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20 комментариев

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Snow11
Если собрался в НХЛ , то все правильно сделал
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Eugenio Ar
И это правильно! Желаю успехов Адмиралу в следующем сезоне! Болельщик Торпедо.
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Альфред Салахов
Система Тамбиева каждый год будет делать из него героя)))
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Альфред Салахов
Один из лучших вратарей, команды автобус
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FaithDevotion
Ответ chto s licom?
или поспи
Ты что, все ж, как один, хотят именно туда. Ну вот по мнению некоторых)
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Сергей Жарковский
Серебряный один из лучших вратарей КХЛ, похоже его ждёт славное будущее!👏
+2
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+2
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chto s licom?
Ответ Xell
Потом в Магнитку заберу. Если оправдает.
или поспи
+1
0
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dosatuy
Сумма? Надеюсь не обидели парня в сравнении с дырявыми иноземцами.
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Xell
Ответ Огюст
Серебряков один из лучших вратарей по игре в воротах этого сезона и то что остался в клубе в радость команде и болельщикам думаю!
Пока что это только один сезон.
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Xell
Потом в Магнитку заберу. Если оправдает.
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-1
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Алекс Я
Ой,дурак
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-4
-4
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Евгений Мешков
Козырев в ТОрпедо, Разин в Магнитке, Серебряков и Тамбиев остаются, еще в ТОрпедо интересно кто пойдет.
---
ловлю себя на том, что мне уже скорее интересно что будет в следующем сезоне, чем в текущем
+6
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+6
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Сантёр Монтёр
Ответ Dragon10
Тот случай, когда вратарь идеально вписывается в схемы команды. Но, учитывая лимит и дефицит вратарей, мог, наверное, рискнуть и подождать предложений с повышением
Он не свободен в выборе команды. Пока…
0
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Александр Невский
Авангард только в этом клубе нужно играть что бы выигрывать . Серебряков ты сделал шаг назад .
0
-5
-5
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йозе марино
да чтож такое)) и он и Тамбиев явно должны были на повышение идти, а вдруг в Адмирале собирают состав по интереснее?)
+2
0
+2
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Огюст
Серебряков один из лучших вратарей по игре в воротах этого сезона и то что остался в клубе в радость команде и болельщикам думаю!
+9
0
+9
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sokolok
Классный дуплет, сначала тамбиев, а потом серебряков. Адмирал красавцы!
+2
0
+2
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Dragon10
Тот случай, когда вратарь идеально вписывается в схемы команды. Но, учитывая лимит и дефицит вратарей, мог, наверное, рискнуть и подождать предложений с повышением
+8
-1
+7
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Stewee
Из НХЛ предложений что ли не было?
+4
-2
+2
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5kywn5cddd
Фига се 😱
0
0
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