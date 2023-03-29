Серебряков заработает 47 млн рублей за сезон по новому контракту с «Адмиралом» («СЭ»)

Теги КХЛ Никита Серебряков Адмирал Спорт-Экспресс деньги потолок зарплат Хоккей

Зарплата Никиты Серебрякова составит 47 млн рублей в год по новому контракту с «Адмиралом».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее клуб из Владивостока объявил о заключении с вратарем нового соглашения сроком на один год. 

В сезоне-2022/23 Серебряков провел 50 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 1,79 шайбы и отражая 94,4% бросков. В плей-офф вратарь провел 12 игр, пропуская в среднем 1,95 шайбы и отражая 94,5% бросков.

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7 комментариев

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Никита Зайцев
Мог больше просить, круто что остался!
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Сергей Жарковский
Адмиралу желаю выхода в плей оф кубка Гагарина в следующем сезоне!
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Ыжык
Достойно. Зачем ему куда то переходить, где дадут не многим больше,когда здесь все налажено. Честно говоря думал что Адмирал разорвут на части, а они молодцы. Может у олигархов деньги закончились?
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MaaRek
Молодцы, что сохранили, а не дали уйти куда нибудь в топ клуб. Всё таки здорово, когда не самые богатые клубы могут позволить себе топовых вратарей или защитников. Да и конкуренция в лиге от такого только растет
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Олег
Нормальные деньги для русского кипера.
Удачи Морякам в новом сезоне.
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dosatuy
О ответили на мой вопрос)))))
+2
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