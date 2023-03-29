Серебряков заработает 47 млн рублей за сезон по новому контракту с «Адмиралом» («СЭ»)

Зарплата Никиты Серебрякова составит 47 млн рублей в год по новому контракту с « ».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее клуб из Владивостока объявил о заключении с вратарем нового соглашения сроком на один год.

В сезоне-2022/23 Серебряков провел 50 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 1,79 шайбы и отражая 94,4% бросков. В плей-офф вратарь провел 12 игр, пропуская в среднем 1,95 шайбы и отражая 94,5% бросков.