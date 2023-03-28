Алексеев об ужине у Малкина с Овечкиным и Кузнецовым: «Вкусно поели, нас очень тепло приняли, с русской душой. Круто посидеть с ними за одним столом»

Александр Алексеев поделился впечатлениями от ужина с .

Перед матчем «Питтсбург» – «Вашингтон» (4:3) игроки «Кэпиталс» , , Александр Алексеев и Алексей Протас пришли на ужин к нападающему «Пингвинс».

– Перед матчем с « » Анна Кастерова выложила фотографию, как вы с русскоязычными ребятами из «Вашингтона» пришли в гости к Евгению Малкину. Как прошел ужин?

– Здорово! Приехали, вкусно поели, нас очень тепло приняли, с русской душой. Было классно. Круто посидеть с Малкиным, Овечкиным и Кузей за одним столом.

– Вы часто с соперниками видитесь до матчей?

– Встречаемся с ребятами. Я больше всего общаюсь с моими одногодками, теми, с кем в молодежной сборной играли. С Даниилом Тарасовым, с Василием Подколзиным, с Виталиком Кравцовым.

– Вы не первый год играет в команде с Овечкиным, уже спокойно с ним общаетесь как друзья или все-таки присутствует ощущение, что он вас старше на 14 лет и он вообще звезда?

– И то, и то, скорее всего, понятно, что есть флешбэки, что я на приставке за него играл и вот это все. Но мы играем в одной команде, мы партнеры. Это тоже дорогого стоит, но все равно иногда бывает, что смотришь все то, что он сделал, и думаешь, он точно в полном порядке.

– На таких ужинах, как с Овечкиным и Малкиным, не стесняетесь?

– Особо нет, но иногда бывает, что молчу, – сказал защитник « ».