Овечкин, Кузнецов, Алексеев и Протас пришли в гости к Малкину на ужин перед матчем «Вашингтона» и «Питтсбурга»

Теги светская хроника Питтсбург Вашингтон Евгений Малкин Александр Овечкин НХЛ Евгений Кузнецов Анна Кастерова Александр Алексеев Алексей Протас Питание Хоккей

Александр Овечкин и Евгений Кузнецов пришли в гости к Евгению Малкину на ужин.

Игроки «Вашингтона» – Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Александр Алексеев и Алексей Протас – пришли в гости к форварду «Питтсбурга» Евгению Малкину.

Хоккеисты поужинали вместе перед матчем «Кэпиталс» и «Пингвинс» в регулярном чемпионате НХЛ. Он пройдет в Питтсбурге 25 марта (26 марта в 03:00 по московскому времени). 

«Меню: закуска из свежих овощей, разносолы домашние, боярский хлеб с пряностями и зеленью, уйгурские манты со шпинатом и сливками или с говядиной и курдючным салом.

Десерт: традиционный вафельный торт с «той самой» вареной сгущенкой.

Усадьба Малкиных. Питтсбург, Пенсильвания, 24 марта 2023 года», – написала в телеграм-канале супруга Малкина Анна Кастерова. 

Фото: телеграм-канал Анны Кастеровой.

16 комментариев

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mibr87
Ответ Kolyamba39
бутылки попрятали)
Говновозить будут сегодня на игре
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йозе марино
по лицу Кузьмы, водочка у него в руке под столом)
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upuckuH
Ответ Владислав Харламов
Овечкин в бар ходит, манты ест, и в 37 гонится за рекордом. А некий фрукт, всю жизнь сидевший на салате и воде, бьёт рекорды в Саудовской Аравии
Пеналду тоже рекорды бьет.
А в футболе у него результативность как у звездного хоккеиста, причем шайб за игру забивают больше чем за футбольынй матч мячей
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не базарь на Тарасенко
Кузьма хорошо выглядит, свеженький. Играть может начнет
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igor nn
Ппц Протас здоровый детина..Выше Сани см на 9.Ещё мышц поднабрать и по массе тоже догонит.
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Джесси Пинкман
Саня дедушка прям такой)
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crazymaks
Ответ Владислав Харламов
Овечкин в бар ходит, манты ест, и в 37 гонится за рекордом. А некий фрукт, всю жизнь сидевший на салате и воде, бьёт рекорды в Саудовской Аравии
ахаха, ну не всем правда нужны эти рекорды, заработает на старость еще кучу денех
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Фёдор Кузнецов
Ответ GSA1214
Куликова забыли)
Травма же
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Владислав Харламов
Овечкин в бар ходит, манты ест, и в 37 гонится за рекордом. А некий фрукт, всю жизнь сидевший на салате и воде, бьёт рекорды в Саудовской Аравии
+4
-5
-1
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GSA1214
Ответ gribovodoved
Кастерова там еще меню в телеге опубликовала ))
Зависть плохое чувство
+2
-2
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GSA1214
Куликова забыли)
+4
0
+4
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gribovodoved
Кастерова там еще меню в телеге опубликовала ))
+4
-1
+3
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позор не адекватам
Приятного аппетита!😉
Молодчики!👍🏻
+1
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Kolyamba39
бутылки попрятали)
+25
0
+25
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melmi
Хорошая такая компания
+8
-1
+7
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Гражданин товарищ барин
Мило.
+5
-1
+4
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