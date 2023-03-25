Овечкин, Кузнецов, Алексеев и Протас пришли в гости к Малкину на ужин перед матчем «Вашингтона» и «Питтсбурга»

и Евгений Кузнецов пришли в гости к Евгению Малкину на ужин.

Игроки « » – Александр Овечкин, , и Алексей Протас – пришли в гости к форварду « » Евгению Малкину.

Хоккеисты поужинали вместе перед матчем «Кэпиталс» и «Пингвинс» в регулярном чемпионате НХЛ. Он пройдет в Питтсбурге 25 марта (26 марта в 03:00 по московскому времени).

«Меню: закуска из свежих овощей, разносолы домашние, боярский хлеб с пряностями и зеленью, уйгурские манты со шпинатом и сливками или с говядиной и курдючным салом.

Десерт: традиционный вафельный торт с «той самой» вареной сгущенкой.

Усадьба Малкиных. Питтсбург, Пенсильвания, 24 марта 2023 года», – написала в телеграм-канале супруга Малкина Анна Кастерова.

Фото: телеграм-канал Анны Кастеровой.