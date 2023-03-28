Алексеев о месте в составе «Вашингтона»: «Орлов говорил: «Скорей бы тебе уже дали поиграть». Дали, когда он ушел, к сожалению»

Теги Вашингтон НХЛ Дмитрий Орлов Александр Алексеев Хоккей

Александр Алексеев высказался о попадании в основу «Вашингтона» после обмена Дмитрия Орлова.

– На вас события дедлайна повлияли положительно, после обмена Орлова и Густафссоном вы стали постоянно играть в основе. Сразу понимали, когда ребят обменяли, что так будет?

– Да, это было понятно, когда обменяли Орла. Он леворукий защитник, как я. И Густафссон тоже леворукий. Мы созвонились с агентом после обмена, пришли к выводу, что мне дадут играть, и надо использовать этот шанс.

– Для вас лично обмен Орлова стал шоком?

– Сначала было немного непонятно. С утра на раскатке он катался в основном составе. Я тогда не играл. Дима днем спросил у меня, во сколько я поеду на арену, так как он не будет играть из-за возможного обмена. Когда я приехал на стадион, его уже обменяли. Я был удивлен. Но понял, что у меня будет хороший шанс заиграть в основе.

– Дмитрий Орлов после перехода в «Бостон» вот что про вас говорил: «Рад, что начали давать играть Алексееву. Давно уже надо было давать играть. Я был против того, что его держали в запасе». Он и вам это говорил, когда был в команде?

– В «Вашингтоне» он для меня был ментором, во всем помогал, подсказывал на льду и вне льда. Да и Дима просто как человек хороший. Когда он был травмирован и я восстанавливался, мы больше времени на льду проводили, побольше тренировались.

И да, он мне говорил: «Скорей бы тебе уже дали поиграть». К сожалению, дали поиграть, когда он ушел, – сказал защитник «Кэпиталс». 

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Орловы вообще почти все хорошие)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ТимТалер
*Ментор — это опытный профессионал, готовый поддержать и вдохновить своего подопечного, менти, в его личной или профессиональной жизни в зависимости от запроса.
Задача такого человека — не давать прямые ответы и решения, а помочь разобраться с теорией и направить в нужное русло.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кино Музыка
Надеюсь, не подведет друга)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий