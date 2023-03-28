Алексеев о месте в составе «Вашингтона»: «Орлов говорил: «Скорей бы тебе уже дали поиграть». Дали, когда он ушел, к сожалению»

высказался о попадании в основу « » после обмена .

– На вас события дедлайна повлияли положительно, после обмена Орлова и Густафссоном вы стали постоянно играть в основе. Сразу понимали, когда ребят обменяли, что так будет?

– Да, это было понятно, когда обменяли Орла. Он леворукий защитник, как я. И Густафссон тоже леворукий. Мы созвонились с агентом после обмена, пришли к выводу, что мне дадут играть, и надо использовать этот шанс.

– Для вас лично обмен Орлова стал шоком?

– Сначала было немного непонятно. С утра на раскатке он катался в основном составе. Я тогда не играл. Дима днем спросил у меня, во сколько я поеду на арену, так как он не будет играть из-за возможного обмена. Когда я приехал на стадион, его уже обменяли. Я был удивлен. Но понял, что у меня будет хороший шанс заиграть в основе.

– Дмитрий Орлов после перехода в «Бостон» вот что про вас говорил: «Рад, что начали давать играть Алексееву. Давно уже надо было давать играть. Я был против того, что его держали в запасе». Он и вам это говорил, когда был в команде?

– В «Вашингтоне» он для меня был ментором, во всем помогал, подсказывал на льду и вне льда. Да и Дима просто как человек хороший. Когда он был травмирован и я восстанавливался, мы больше времени на льду проводили, побольше тренировались.

И да, он мне говорил: «Скорей бы тебе уже дали поиграть». К сожалению, дали поиграть, когда он ушел, – сказал защитник «Кэпиталс».