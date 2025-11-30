Шестеркин – 3-я звезда матча с «Тампой»: 31 сэйв из 34, 11-е поражение в сезоне

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отбил 31 бросок из 34 в матче НХЛ с «Тампой» (1:4) и был признан третьей звездой.

Четвертый гол «Лайтнинг» забили на 60-й минуте в пустые ворота.

Всего в 21 игре текущего сезона на счету россиянина 10 побед при 91,1% сэйвов и коэффициенте непробиваемости 2,48.