Алексеев о перелетах: «В карты играем с Протасом. Овечкин сидит с американцами за другим столом»
Александр Алексеев рассказал, что Александр Овечкин во время перелетов играет с американцами.
– В плане поездок и перелетов в НХЛ намного комфортнее, чем в АХЛ?
– Конечно. Тут все люкс, самый долгие перелет – 6 часов, а в АХЛ можно на автобусе ехать на 10-12 часов.
– Чем занимаетесь в перелетах?
– Мы в карты играем. Иногда фильмы смотрю.
– Кто у вас всегда выигрывает? Овечкин?
– Нет, Овечкин сидит за другим столом, с американцами. Они там в какую-то американскую игру играют, так и не понял во что.
Мы просто в дурака. Когда Орлов был с нами, играли с ним и Лехой Протасом. Сейчас только с Лехой, – сказал защитник «Вашингтона».
примерно как в анекдоте
- живём тут как три свиньи
- так мы же вдвоём живём
- вот прикинь, мы вдвоём как три свиньи