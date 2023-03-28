Алексеев о перелетах: «В карты играем с Протасом. Овечкин сидит с американцами за другим столом»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ АХЛ Дмитрий Орлов Александр Алексеев Алексей Протас Хоккей

Александр Алексеев рассказал, что Александр Овечкин во время перелетов играет с американцами.

– В плане поездок и перелетов в НХЛ намного комфортнее, чем в АХЛ?

– Конечно. Тут все люкс, самый долгие перелет – 6 часов, а в АХЛ можно на автобусе ехать на 10-12 часов.

– Чем занимаетесь в перелетах?

– Мы в карты играем. Иногда фильмы смотрю.

– Кто у вас всегда выигрывает? Овечкин?

– Нет, Овечкин сидит за другим столом, с американцами. Они там в какую-то американскую игру играют, так и не понял во что.

Мы просто в дурака. Когда Орлов был с нами, играли с ним и Лехой Протасом. Сейчас только с Лехой, – сказал защитник «Вашингтона».

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2 комментария

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Ответ dosatuy
И на троих теперь не сообразить с уходом Орла)
так вдвоём на троих ещё лучше )
примерно как в анекдоте

- живём тут как три свиньи
- так мы же вдвоём живём
- вот прикинь, мы вдвоём как три свиньи
+1
0
+1
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dosatuy
И на троих теперь не сообразить с уходом Орла)
+2
0
+2
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