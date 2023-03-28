Алексеев о перелетах: «В карты играем с Протасом. Овечкин сидит с американцами за другим столом»

рассказал, что Александр Овечкин во время перелетов играет с американцами.

– В плане поездок и перелетов в НХЛ намного комфортнее, чем в ?

– Конечно. Тут все люкс, самый долгие перелет – 6 часов, а в АХЛ можно на автобусе ехать на 10-12 часов.

– Чем занимаетесь в перелетах?

– Мы в карты играем. Иногда фильмы смотрю.

– Кто у вас всегда выигрывает? Овечкин?

– Нет, сидит за другим столом, с американцами. Они там в какую-то американскую игру играют, так и не понял во что.

Мы просто в дурака. Когда Орлов был с нами, играли с ним и Лехой Протасом. Сейчас только с Лехой, – сказал защитник « ».