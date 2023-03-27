Малкин о встрече с Овечкиным и игроками «Вашингтона»: «Было весело, мы хорошие друзья. Моя жена – босс в приготовлении ужина»

Теги Питтсбург Вашингтон Евгений Малкин Александр Овечкин НХЛ Евгений Кузнецов Анна Кастерова Александр Алексеев Алексей Протас Питание Хоккей

Евгений Малкин высказался о встрече с игроками «Вашингтона». 

Перед матчем «Питтсбург» – «Вашингтон» в регулярном сезоне НХЛ (4:3) игроки «Кэпиталс» – Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Александр Алексеев и Алексей Протас – пришли на ужин к нападающему «Пингвинс». 

«Это всегда приятно. Было очень весело. 

Было много шуток. Мы знаем друг друга очень давно. Мы хорошие друзья. Мы проводим время вместе, когда можем.

Это отличный ужин. Моя жена – просто босс в приготовлении ужина», – сказал Малкин в интервью Эмили Каплан. 

Дерби русских легенд: «Вашингтон» отыгрался с 0:3 с помощью Овечкина, но Малкин забил победную в концовке

2 комментария

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крок 58
Вместе держаться крутыши))
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Silent2006
Хороший ужин был. Одному дал бурст для очередной шайбы на пути к вечному рекорду, второму - просто для победной шайбы)
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