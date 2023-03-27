Малкин о встрече с Овечкиным и игроками «Вашингтона»: «Было весело, мы хорошие друзья. Моя жена – босс в приготовлении ужина»

высказался о встрече с игроками «Вашингтона».

Перед матчем « » – «Вашингтон» в регулярном сезоне (4:3) игроки « » – , Евгений Кузнецов, Александр Алексеев и Алексей Протас – пришли на ужин к нападающему «Пингвинс».

«Это всегда приятно. Было очень весело.

Было много шуток. Мы знаем друг друга очень давно. Мы хорошие друзья. Мы проводим время вместе, когда можем.

Это отличный ужин. Моя жена – просто босс в приготовлении ужина», – сказал Малкин в интервью Эмили Каплан.

Дерби русских легенд: «Вашингтон» отыгрался с 0:3 с помощью Овечкина, но Малкин забил победную в концовке