Евгений Корешков – главный претендент на пост тренера «Металлурга». Шансы Разина снижаются
Евгений Корешков может стать новым главным тренером «Металлурга».
Специалист сейчас входит в тренерский штаб Романа Ротенберга в СКА.
Корешков является главным претендентом на пост главного тренера команды из Магнитогорска, об этом сообщает «Чемпионат».
При этом, как отмечается, шансы экс-тренера «Северстали» Андрея Разина на эту должность снижаются.
В нынешнем сезоне КХЛ «Металлург» под руководством Ильи Воробьева проиграл «Авангарду» со счетом 0-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.
Корешков в карьере хоккеиста провел десять сезонов в магнитогорском клубе – он играл за команду с 1994 по 2004 год.
Он главным не был. Он был помощником и ммг ЦСКА СКА топы все.
В одно время (золотое)
главным. Будет интересно посмотреть на
НЕГО. Если это правда......