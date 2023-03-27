Евгений Корешков – главный претендент на пост тренера «Металлурга». Шансы Разина снижаются

Теги Металлург Мг СКА КХЛ Евгений Корешков Андрей Разин Чемпионат.com Хоккей

Евгений Корешков может стать новым главным тренером «Металлурга».

Специалист сейчас входит в тренерский штаб Романа Ротенберга в СКА.

Корешков является главным претендентом на пост главного тренера команды из Магнитогорска, об этом сообщает «Чемпионат».

При этом, как отмечается, шансы экс-тренера «Северстали» Андрея Разина на эту должность снижаются.

В нынешнем сезоне КХЛ «Металлург» под руководством Ильи Воробьева проиграл «Авангарду» со счетом 0-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

Корешков в карьере хоккеиста провел десять сезонов в магнитогорском клубе – он играл за команду с 1994 по 2004 год.

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег
Ответ Константин Ленгузов
Не нужно проводить эксперименты с командой, нужно брать профессионала с опытом.
У Корешкова опыта вагон просто
Он главным не был. Он был помощником и ммг ЦСКА СКА топы все.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрец55
А где Гольц? Не претендует что ли?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Константин Ленгузов
Ответ Олег
Я думаю он созрел для того чтобы стать главным. Будет интересно посмотреть на НЕГО. Если это правда......
Не нужно проводить эксперименты с командой, нужно брать профессионала с опытом.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PearlG
Корешкова главным, Воробьёву з/п 5млн и должность помощника тренера по работе с судьми. Корешков физически не сможет так выпучивать глаза и орать на судей,нужен специалист.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег
Самое интересное что Разин и Корешок и Гомоляко ( директор ммг )В Магнитки играли
В одно время (золотое)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адильхан Абдусаламов
Легенда магнитки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег
Я думаю он созрел для того чтобы стать
главным. Будет интересно посмотреть на
НЕГО. Если это правда......
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Все главные тренеры , которые прошли через сито СКА с момента создания КХЛ . Некоторые отработали не более полугода . Барри Смит 2007/2010, Айван Занатта 04.10/11.11, Вацлав Сикора 10/11, Милош Ржига 11/12, Юкка Ялонен12.12/04.14, Вячеслав Быков 04.14/06.15, Андрей Назаров 06.15/11.15, Сергей Зубов 11.15/06.16, Олег Знарок 06.16/04.18, Илья Воробьев 06.18/07.19, Алексей Кудашов 07.19/20, Валерий Брагин 20/22, Роман Ротенберг 01.22. А сколько еще было не главных , как Корешков . Главный любит покладистых . А Устинка та еще мужская школа .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nanip
Сомневаюсь, что Ромка его отпустит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Голинько
а как же рома, один сезон и Фсё ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Персональные данные Номер 67327384
Акститесь. Спрут расправляет клешни
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег
Становится всё интереснее и интереснее.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий