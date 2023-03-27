Евгений Корешков – главный претендент на пост тренера «Металлурга». Шансы Разина снижаются

может стать новым главным тренером « ».

Специалист сейчас входит в тренерский штаб Романа Ротенберга в .

Корешков является главным претендентом на пост главного тренера команды из Магнитогорска, об этом сообщает «Чемпионат».

При этом, как отмечается, шансы экс-тренера «Северстали» на эту должность снижаются.

В нынешнем сезоне КХЛ «Металлург» под руководством Ильи Воробьева проиграл «Авангарду» со счетом 0-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

Корешков в карьере хоккеиста провел десять сезонов в магнитогорском клубе – он играл за команду с 1994 по 2004 год.