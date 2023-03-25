Разин о будущем: «Хочется верить, что приду в команду, где люди хотят побеждать, а не топтаться на месте»
Андрей Разин высказался о своем будущем после ухода из «Северстали».
– Не боитесь ли вновь начинать строить с нуля команду, собирая состав по крупицам, как было раньше в «Северстали», «Автомобилисте», «Ижстали»?
– Да, в Череповце, а до этого в Екатеринбурге и Ижевске мне действительно приходилось начинать практически с нуля. Но ведь все клубы разные, во многих есть костяк, к которому нужно лишь добавить «мышечную массу».
И, считаю, что с такими командами работать легче. Хочется верить, что приду в команду, где люди хотят побеждать, а не топтаться на месте, и мои идеи и взгляды, возможно, помогут этого добиться, – сказал тренер.
Разин – главный претендент на пост главного тренера «Металлурга» (Артур Хайруллин)
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