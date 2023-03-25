Разин о будущем: «Хочется верить, что приду в команду, где люди хотят побеждать, а не топтаться на месте»

Теги Северсталь Ижсталь Автомобилист КХЛ Андрей Разин Хоккей

Андрей Разин высказался о своем будущем после ухода из «Северстали».

– Не боитесь ли вновь начинать строить с нуля команду, собирая состав по крупицам, как было раньше в «Северстали», «Автомобилисте», «Ижстали»?

– Да, в Череповце, а до этого в Екатеринбурге и Ижевске мне действительно приходилось начинать практически с нуля. Но ведь все клубы разные, во многих есть костяк, к которому нужно лишь добавить «мышечную массу».

И, считаю, что с такими командами работать легче. Хочется верить, что приду в команду, где люди хотят побеждать, а не топтаться на месте, и мои идеи и взгляды, возможно, помогут этого добиться, – сказал тренер.

Разин – главный претендент на пост главного тренера «Металлурга» (Артур Хайруллин)

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2 комментария

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Олег
Магнитогорск ждёт героя.
+3
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+3
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Габорик
Если в соседней ветке гостевая команда не вывезет, то надо в Ярославль :)
+1
0
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